Don José, el barreño que conquista España con su flamenco urbano

José Poveda, más conocido en el mundo musical como Don José, se ha convertido en una de las sensaciones de 2025 gracias a su particular estilo que combina flamenco con reggaetón y salsa. Originario de Los Barrios, este joven cantante ha logrado que su hit Entre Copa (A Chulería No me Ganas Tú) supere los 80 millones de reproducciones en TikTok y que más de 50.000 usuarios creen vídeos con su canción.

En apenas cuatro meses desde su lanzamiento, Don José ha situado su tema en el Top 3 de canciones más virales de España en TikTok, y ha conseguido el título de canción más viral de flamenco urbano en la plataforma durante 2025. Además, su éxito se refleja en Spotify, donde ha entrado en el raking "Viral España 2025", y en YouTube, con más de 500.000 reproducciones en el vídeo oficial.

Pero Don José no se queda ahí: otros temas como Bocaito, con más de 100.000 reproducciones en YouTube, y Gitana, que supera las 350.000, confirman que el artista barreño ha logrado consolidar un estilo propio que conecta con miles de jóvenes en todo el país.

Con esta impresionante trayectoria, Don José demuestra que el flamenco urbano tiene un lugar destacado en la música española contemporánea, y que la fusión de géneros puede convertir a un artista local en un fenómeno nacional en cuestión de semanas.