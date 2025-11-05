Diego Valdivia conquista Washington con su piano fusión flamenco

El pianista y compositor algecireño Diego Valdivia ha vivido un hito en su carrera artística con su primera actuación en Estados Unidos, celebrada en el Salón de Ceremonias de la Universidad Católica de América, en Washington D.C., la capital del país.

Acompañado por el guitarrista Daniel Venezuela, Valdivia ofreció un concierto de piano fusión con esencia flamenca que logró cautivar a un auditorio repleto de personalidades destacadas de la sociedad de Washington, entre ellas la esposa del reconocido chef José Andrés, así como representantes del ámbito cultural, diplomático y universitario.

El evento no solo marcó el debut internacional del artista en suelo estadounidense, sino también el inicio de su proyección norteamericana, ya que el músico y su equipo trabajan en la organización de una gira en abril de 2026. Esta incluirá nuevas actuaciones en la Universidad Católica de América, la Universidad de Georgetown y varios teatros de la capital estadounidense, en un esfuerzo por reforzar los lazos culturales entre Algeciras y Estados Unidos.

"Tocar en la capital de Estados Unidos ha sido una experiencia inolvidable. Sentir cómo el público de Washington conecta con la emoción y la fuerza del sur ha sido algo muy especial", expresó el pianista tras la actuación.

Con más de 70 conciertos ofrecidos en 2025 y una trayectoria que lo ha llevado a escenarios de toda España y Europa, Diego Valdivia continúa llevando el nombre de Algeciras a escenarios internacionales, consolidándose como una de las figuras más singulares del piano fusión actual.