Diego Valdivia despliega todo su arte en el Centro Paco de Lucía

La música volvió a erizar la piel en el corazón de Algeciras. El pianista Diego Valdivia ofreció este viernes un concierto inolvidable en el auditorio del Centro de Interpretación Paco de Lucía. Desde las primeras notas, Valdivia atrapó a un auditorio completamente entregado, hilando melodías que combinaban el pulso del flamenco, la estructura del pop y la atmósfera envolvente de la New Age. A su lado, la guitarra española, el cajón, las palmas y la danza flamenca añadieron capas de ritmo y color que transformaron el escenario en un auténtico torbellino sensorial.

El ambiente íntimo del nuevo centro dedicado a Paco de Lucía hizo que cada acorde resonara con una fuerza especial, como si la memoria del genio de La Bajadilla acompañara cada compás. Entre piezas propias y versiones reinterpretadas, no faltó su célebre adaptación al piano del tema principal de Juego de Tronos, reconocida en Londres como la mejor del mundo y recibida aquí con una ovación cerrada.

Con una trayectoria que lo ha llevado a actuar en más de 500 escenarios internacionales, incluidos festivales como el Antalya Piano International Festival (Turquía) o el Spring Culture (Bahréin), Valdivia demostró por qué su música ha trascendido fronteras: porque logra unir la raíz andaluza con un lenguaje musical universal capaz de emocionar en cualquier rincón del planeta.

La velada terminó entre aplausos, con el público en pie y una sensación compartida: la de haber asistido a algo más que un concierto, a una experiencia que conecta el arte con la emoción más pura.

La próxima cita con Diego Valdivia será el sábado 4 de octubre a las 22:00 en el Castillo de Castellar, uno de los enclaves más hermosos y emblemáticos de la comarca, donde promete volver a hacer magia: