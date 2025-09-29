Cuatro ideas para aprovechar los plátanos maduros de tu nevera

Cada año, toneladas de alimentos terminan en la basura, y los plátanos son una de las frutas más desaprovechadas cuando alcanzan ese punto de maduración en el que su piel ennegrece y su aspecto ya no resulta atractivo. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando su sabor y dulzor están en su máximo esplendor. Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, te proponemos cuatro ideas sencillas para transformar esos plátanos maduros en opciones deliciosas y evitar que acaben en el cubo.

Banana Bread

El clásico pan de plátano es una apuesta segura para las meriendas o desayunos. Con su textura jugosa y el toque dulzón natural de la fruta, se prepara fácilmente con ingredientes básicos como harina, huevos y mantequilla. Además, permite añadir frutos secos, pepitas de chocolate o canela para darle un punto extra de sabor.

Galletas de plátano y avena

Una receta rápida, saludable y sin complicaciones: basta con mezclar plátano machacado con copos de avena y hornear. El resultado son unas galletas blanditas y nutritivas, ideales para un tentempié energético o para llevar en la mochila en una jornada de trabajo o de excursión.

Tortitas de plátano con dos ingredientes

Los amantes de los desayunos exprés encontrarán en esta receta una solución infalible: plátano y huevo. Se mezclan ambos, se vierte la masa en una sartén caliente y en pocos minutos se obtienen unas tortitas esponjosas y naturalmente dulces. También se le puede añadir un toque de vainilla o impulsor. Acompaña genial la fruta fresca o yogur.

Tostas de plátano y miel

Para quienes buscan un bocado sencillo y rápido, las tostas de plátano y miel son perfectas. Solo hay que machacar el plátano maduro, untarlo en pan tostado y añadir un chorreón de miel. Una alternativa deliciosa para el desayuno o la merienda, con el contraste crujiente del pan y la suavidad de la fruta.

Estos cuatro ejemplos muestran que, con un poco de imaginación, los plátanos maduros pueden convertirse en aliados gastronómicos que aportan sabor, energía y creatividad a la mesa, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el desperdicio alimentario.