Los Cortijillos reúne a más de 1.400 aves en la XIV edición del Concurso Exposición Ornitológico Campo de Gibraltar

El pabellón de Los Cortijillos (Los Barrios) se convierte esta semana en el punto de encuentro de los amantes de la ornitología con la celebración de la XIV edición del Concurso Exposición Ornitológico Campo de Gibraltar, que permanecerá abierta al público hasta el sábado 11 de octubre.

El evento, organizado por la Asociación Ornitológica Campo de Gibraltar (AOCG) en colaboración con el Ayuntamiento de Los Barrios, reúne a expertos, aficionados y criadores en una muestra que exhibe alrededor de 1.400 ejemplares de diferentes raza, entre ellas canarios, híbridos, aves exóticas y de fauna europea.

La exposición cuenta con la participación de 108 criadores procedentes de la provincia de Cádiz, Málaga y también Canarias, que presentan sus aves a concurso en distintas categorías, valoradas por su color, postura o rareza.

El horario de visita es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. La entrada es gratuita, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una de las muestras ornitológicas más importantes del Campo de Gibraltar.