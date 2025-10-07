Un barreño con sueño gaditano: “Voy a visitar todos los pueblos de Cádiz”

“Voy a visitar todos los pueblos de Cádiz”. Con esa frase, directa y sin rodeos, el joven barreño Hugo Mateo ha despertado la curiosidad de miles de usuarios en TikTok. Su vídeo, publicado en la cuenta @hugomateo, se ha hecho viral en pocas horas, acumulando comentarios de apoyo, sugerencias y alguna que otra broma sobre la magnitud de la tarea.

El objetivo de Hugo es tan simple como ambicioso: recorrer los 45 municipios de la provincia de Cádiz, desde los pueblos blancos de la Sierra hasta las localidades costeras del Atlántico. “Quiero conocer cada rincón de mi tierra”, explica en el vídeo, que ya circula también por otras redes sociales.

De Los Barrios al resto de la provincia

Natural de Los Barrios, en el Campo de Gibraltar, Hugo ha querido que su reto sirva también para dar visibilidad a los municipios más pequeños. En los comentarios, numerosos gaditanos le animan a no limitarse a los destinos más turísticos. “No olvides pasar por Algar o Facinas”, le recomienda un usuario. Otro le insta a “grabar también en los pueblos del interior, que son los más auténticos”.

Aunque por ahora no ha publicado su ruta ni fechas concretas, el vídeo ha generado una ola de simpatía entre los gaditanos. Muchos celebran la iniciativa como una forma de reivindicar la identidad y la riqueza cultural de la provincia. Cádiz cuenta con municipios de gran diversidad paisajística: desde las playas de Conil y Zahara de los Atunes hasta los pueblos blancos de Grazalema, Setenil de las Bodegas o Arcos de la Frontera.

“Es una provincia que tiene de todo: mar, montaña, historia y buena gente”, comenta otro seguidor. El proyecto de Hugo podría convertirse, según apuntan algunos usuarios, en una especie de “guía emocional” de Cádiz contada desde la mirada de un joven barreño.

Expectación y apoyo

En apenas un par de días, el vídeo ha superado las primeras miles de visualizaciones y ha despertado el interés de vecinos, medios locales y amantes del turismo rural. Muchos ya esperan que Hugo documente su recorrido y comparta en cada parada las costumbres, gastronomía y curiosidades de cada municipio.

Con su acento campogibraltareño y un tono espontáneo, Hugo se suma a una tendencia creciente en redes: la de redescubrir lo local con mirada cercana y orgullosa. Su viaje aún no ha comenzado oficialmente, pero su mensaje ya ha calado.

El joven barreño se dispone a recorrer la provincia entera, armado solo con su cámara, su curiosidad y su amor por la tierra gaditana.