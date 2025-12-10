El concierto de Navidad que nadie quiere perderse en La Almoraima

La Navidad en el Campo de Gibraltar sonará este año a barroco, fandangos, tangos y villancicos. La iglesia del histórico Convento de La Almoraima, en Castellar de la Frontera, acogerá el próximo 23 de diciembre, a las 19:00, el concierto Navidad en La Almoraima II, un encuentro musical extraordinario que reunirá obras de Vivaldi, Boccherini, Albéniz y Tárrega, además de un final festivo con villancicos tradicionales.

Las reservas para asistir, con aforo limitado, ya pueden realizarse gratuitamente a través de institutoecg.es.

El evento estará protagonizado por la Orquesta Andaluza, grupo residente del Festival ÁndalMus, que vuelve a La Almoraima con un programa que combina grandes clásicos del barroco con músicas populares del sur, en una propuesta pensada para emocionar y sorprender al público. El concierto cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y forma parte de una apuesta cultural que quiere consolidar la Navidad como un espacio de encuentro musical en el Campo de Gibraltar.

Vivaldi y Boccherini, los pilares del programa

El repertorio se articula alrededor de dos nombres esenciales de la historia de la música: Antonio Vivaldi y Luigi Boccherini.

Del maestro veneciano sonarán algunas de sus obras más brillantes:

Concierto para violonchelo en sol mayor RV 415

Concierto para dos violonchelos en sol menor RV 531

Concierto para flauta en re mayor “Il Gardellino” RV 428

Invierno, de Las cuatro estaciones, uno de los títulos más reconocibles y celebrados de todo el repertorio clásico.

La parte más cercana a lo español llegará con Boccherini, compositor íntimamente vinculado a nuestro país, del que se interpretará su famosa Música nocturna de las calles de Madrid y el Fandango, obras llenas de energía, colorido y evocadoras escenas costumbristas del siglo XVIII.

Tangos, valses y villancicos para una noche inolvidable

El concierto incluirá también un guiño a la música española más popular con piezas muy queridas por el público: el Tango de Albéniz, el Gran vals de Tárrega y un cierre navideño con villancicos tradicionales que prometen llenar de emoción la iglesia del convento.

La velada contará con dos solistas de prestigio internacional: el violonchelista Aldo Mata y el flautista Rafael Ruibérriz de Torres, que liderarán a la Orquesta Andaluza en esta cita especialmente diseñada para unir patrimonio, naturaleza y música.

Un concierto en un enclave histórico y natural único

Navidad en La Almoraima II es un proyecto impulsado por Javier López Escalona, el Instituto de Estudios Campogibraltareños y ÁndalMus, con la colaboración de la Finca La Almoraima – Hotel Casa Convento La Almoraima. Gracias a esta implicación, el concierto podrá disfrutarse en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, un entorno histórico, arquitectónico y paisajístico que convierte esta experiencia musical en una cita irrepetible.