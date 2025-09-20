Un concierto acústico con 20 artistas marca el 25 aniversario de Café Teatro

Café Teatro (Algeciras) cumple 25 años y lo celebra por todo lo alto. Uno de los momentos más esperados era el sábado, cuando su escenario acogió un concierto acústico que reunió a una veintena de artistas, en una cita cargada de emoción, risas y buena música.

El cartel estuvo a la altura de la ocasión, con figuras reconocidas del panorama local como Alberto Beltrán, Manolo Báez, Setwart Mundini o Pilu López, hasta culminar con la actuación de Jesús Marín, actual propietario del establecimiento. Una noche en la que amigos, colaboradores y público fiel se dieron cita para rendir homenaje a un espacio que ha marcado la vida cultural de la ciudad.

La programación arrancó el jueves con un recital poético y continuó el viernes con una fiesta a mediodía, donde el arroz y las cervezas compartidas reforzaron el carácter cercano del aniversario. El domingo, la nueva edición del festival Cortos con Leche pondrá el broche final a la conmemoración, cerrando así cuatro días de actividades que reflejan el espíritu que ha caracterizado al local desde sus orígenes.

Fundado por Antonio Romera, conocido como Chipi La Canalla, Café Teatro se ha consolidado a lo largo de un cuarto de siglo como un espacio donde la cultura se vive en todas sus formas: poesía, música, arte y cine. Hoy, 25 años después, sigue siendo un referente en Algeciras, fiel a su vocación de encuentro y celebración.