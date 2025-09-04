La Cómic-Con de Málaga acogerá la presentación del largometraje documental 'Carlos Pacheco Forever'

El famoso y recordado dibujante de cómics de San Roque Carlos Pacheco (1960-2022) será uno de los protagonistas de la San Diego Comic-Con Málaga (SDCC Málaga) que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad costasoleña.

El programa del evento, cuyos primeros detalles se han difundido este jueves, incluye una charla sobre el artista que servirá, a su vez, como presentación del largometraje documental Carlos Pacheco Forever. El proyecto documental, a cargo de la productora malagueña Muy Al Sur Films, comenzará su rodaje en los próximos meses, según consta en la reseña ya publicada en la web de la Comic-Con de Málaga.

La obra relatará la trayectoria del legendario dibujante que, desde la buhardilla de San Roque, alcanzó su sueño de trabajar para Marvel y DC en Estados Unidos, explorando su legado artístico y humano con material y testimonios inéditos.

La de Málaga será la primera expansión oficialmente licenciada fuera de Estados Unidos de la Comic-Con y ha generado gran expectación entre fanáticos de todo el mundo. Las fechas concretas de cada evento del programa serán divulgadas el próximo 15 de septiembre.

Carlos Pacheco Perujo nació el 14 de noviembre de 1960 en San Roque, Cádiz (España), fue un reconocido dibujante de cómics español, conocido por su trabajo con importantes editoriales como Marvel y DC Comics.

Se le considera el artista español más prestigioso que ha trabajado jamás para la industria del cómic estadounidense, alcanzando popularidad por sus dibujos en obras como Avengers Forever, X-Men, Justice League, Fantastic Four, etc. Fuera de la industria del cómic de propiedad corporativa, se reunió en 2003 con su amigo y escritor, Kurt Busiek, para producir su propia serie de fantasía, Arrowsmith, que reimagina la Primera Guerra Mundial en un mundo en el que existen la magia y los dragones. Recibió una nominación al premio Eisner a la mejor serie limitada. Carlos Pacheco Perujo recibió la Medalla de Oro española a las Bellas Artes tras fallecer en 2022 por esclerosis lateral amiotrófica (ELA).