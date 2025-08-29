El hijo de Carlos Pacheco denuncia impagos de la editorial Dolmen tras publicar un libro póstumo del dibujante

Alejandro Pacheco Ruiz, hijo del reconocido dibujante de cómics de San Roque Carlos Pacheco (1960-2022), ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales los problemas económicos que mantiene con la editorial Dolmen, empresa que su padre cofundó en su momento.

La controversia gira en torno al libro Carlos Pacheco, los años de Forum, publicado en 2024 por la editorial con sede en Palma de Mallorca y que se comercializa a 29,99 euros. Según expone el hijo del artista, conocido internacionalmente por sus trabajos con Marvel y DC Comics, la editorial mantiene impagos y retrasos sistemáticos en el abono de royalties.

Pagos simbólicos de 200 euros mensuales

Pacheco hijo denuncia que la editorial ha estado realizando transferencias de 200 euros mensuales a modo de "adelanto", una cantidad que considera insuficiente. "Como si con eso se saldara una deuda seria. Una auténtica tomadura de pelo", ha declarado con indignación.

Respecto al retraso en el pago de royalties —que habitualmente se realizan de forma anual—, la editorial justifica la situación argumentando que el libro "no genera beneficio". Una explicación que el hijo del dibujante rechaza rotundamente: "¡Curiosamente siempre les sale a pérdidas! ¿En serio? Un libro que se sigue moviendo, que ellos mismos usan para su marketing, pero mágicamente nunca da para pagar lo que corresponde".

Contraste entre la urgencia inicial y los retrasos actuales

Alejandro Pacheco también ha criticado la "doble vara de medir" de la editorial, recordando cómo tras el fallecimiento de su padre mostraron gran celeridad e insistencia para publicar la obra. "Justo después de fallecer mi padre no paraban de llamar, todos los días, metiendo prisa para que se sacara el libro cuanto antes, para que firmara lo antes posible. Ahí sí que había urgencia, ahí sí que había interés. Ahora, a la hora de cumplir, todo son largas y silencios", ha declarado.

Una práctica que podría ser común

"He hablado de este tema porque para mí este trato no es normal, aunque algunos artistas me han escrito por privado, unos veinte, señalando que es una práctica común de la editorial", ha declarado Pacheco a Europa Sur.

Según el hijo del artista, la situación de su padre ha servido como catalizador para que otros autores empiecen a reclamar a la editorial por circunstancias similares. Como contraste, Pacheco destaca la profesionalidad de las editoriales estadounidenses: "Con los americanos nunca hay problemas, son súper correctos siempre, se ciñen a lo firmado".