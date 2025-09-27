El club deportivo Senderistas del Sur organiza la IV Travesía Vía del Estrecho

El club deportivo Senderistas del Sur Campo de Gibraltar celebrará el próximo sábado 25 de octubre la IV Travesía Vía del Estrecho Camino a Santiago, un evento no deportivo y no competitivo que busca combinar convivencia, naturaleza y solidaridad. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, Turismo Running, la Asociación Jacobea Vía Augusta y el Grupo Scouts de Algeciras.

Como en ediciones anteriores, los beneficios recaudados se destinarán a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar (ADEM-CG), subrayando el carácter solidario de la jornada.

Los participantes podrán recoger sus bolsas del peregrino el viernes 24 en la sede del club, ubicada en la barriada San Bernabé (Urb. Las Fuentes 80), o el mismo día del evento a partir de las 6:15 en el punto de salida en la Venta Los Pastores.

La ruta, de aproximadamente 25 kilómetros y con nivel moderado, es accesible para personas con una condición física normal. El itinerario circular incluye algunos de los parajes más emblemáticos del Parque Natural del Estrecho, como Las Pantallas, Puerto del Laurel, Cala del Ronquido, Cala Arena, Punta Carnero, Sendero Paco de Lucía y Sendero Fluvial del Río Pícaro. Además, se habilitarán tres puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido.

Cartel de la IV Travesía Vía del Estrecho. / E.S.

Los senderistas podrán disfrutar de vistas panorámicas impresionantes, contemplando el Estrecho de Gibraltar, Las Pantallas, la Bahía de Algeciras y la emblemática Jebel Musa, también conocida como La Mujer Muerta.

Desde la organización se ha establecido un cupo máximo de 150 participantes, quienes recibirán una camiseta conmemorativa y diversos obsequios proporcionados por los patrocinadores. Las inscripciones permanecen abiertas en Dorsal Chip.

Tras completar la ruta, los participantes, socios y simpatizantes del club podrán disfrutar de una paella en la Venta Los Pastores, fomentando la convivencia en un entorno seguro y respetuoso con la naturaleza. La organización solicita a los asistentes que lleven su propio recipiente de agua o vaso, que podrán rellenar en los puntos de avituallamiento.

Con esta iniciativa, el C.D. Senderistas del Sur busca dar a conocer el rico patrimonio natural del Parque Natural del Estrecho y de la Vía Jacobea, así como fomentar la práctica de actividades al aire libre y el contacto directo con la naturaleza, combinando deporte, cultura y solidaridad en un mismo evento.