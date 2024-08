La clásica lata de 'carne conbí' presume de su nombre en yanito en este cuadro

Derek Duarte junto a la obra 'Always a part of us'

La lata de "carne conbí" por fin lleva su nombre en yanito. Este alimento enlatado, que forma parte de la historia de Gibraltar y de la comarca, se ha visto reflejado en el cuadro creado por Derek Duarte, y ha recibido el premio del Ministerio de Cultura, que consta de 1.500 libras, en el concurso "Our Gibraltar" en su edición de 2024. Esta lata de carne de ternera en conserva (courned beef en inglés), fue introducida en el Campo de Gibraltar por los trabajadores de la colonia británica, y ya es un elemento de la cultura tanto de Gibraltar como de las ciudades aledañas desde hace varias décadas.

Esta obra de gran tamaño, llamada "Always a part of us", tiene una reminiscencia al arte pop de Andy Warhol. Representa la lata de forma realista sobre un fondo celeste pero con una particularidad: bajo su nombre en inglés, aparece su apelativo en llanito. Todo un homenaje a esta particular y bonita lengua del sur de España. También han resultado ganadoras las obras "Where is my rock?" de Leslie Gaduzo y‘"The Kasbar, Calle Comedia" de Caroline Canessa en la categroría de artes plásticas; y "La Azotea" de Stephen Perea y "Under Royal Patronage" de Stephen Hermida. Todas ellas, junto con el resto de obras participantes, forman parte de la exposición de piezas que han participado en el concurso, que estarán expuestas en la Gustavo Bacarisas Gallery hasta el 6 de septiembre, y que podrá visitarse de 10:00 a 16:00 de lunes a viernes y de 10:00 a 13:30 los sábados.

La "carne conbí" de Hereford

Hereford hace referencia a una raza vacuna del sur de América. La marca que tiene esta particular lata, y que llegó a la comarca a través de Gibraltar, procede de Francia y comercializa esta carne brasileña en conserva siguiendo una receta tradicional de los gauchos argentinos. Toda una amalgama de culturas, países y continentes, que llega a una zona como el Campo de Gibraltar, también rica en diversidad cultural y lingüística.