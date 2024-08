El popular dúo gaditano Andy y Lucas ya se está preparando para su próxima actuación, el sábado 31 de agosto a las 21:30 en la plaza de toros de La Línea. Este concierto, que forma parte del festival En La Línea Música, está siendo uno de los más populares, ya que quedan pocas entradas para el espectáculo. Estas tienen un precio de 30 ó 35 euros, según la zona elegida, y pueden comprarse pinchando aquí.

Este periódico ha podido hablar con Lucas pocos días antes del esperado concierto por la población del Campo de Gibraltar y alrededores. Este forma parte de la gira de despedida del dúo, que finalizará en septiembre de 2025, ya que se la están tomando con calma, y todavía no saben exactamente en qué ciudad será ese último gran evento. Según nos cuenta el cantante: "La gira está siendo apoteósica, pensábamos que el público nos podía querer, pero no a estos niveles. Y no solo en los conciertos, sino en el trato en la calle. Nos están transmitiendo un cariño muy grande, y eso es lo que nos vamos a llevar."

Cuando le preguntamos el por qué de esta gira de despedida, nos cuenta que "hemos decidido ponerle fin al proyecto porque me empezaron a dar mareos en los escenarios. Estaba estresado y cansado, lo que derivó en tener la tensión muy alta. Mi problema ha sido no delegar, porque cantar me gusta Pero en el futuro, quién sabe. Ha sido una causa mayor, no es que nos estemos separando, porque Andy y yo nos queremos muchísimo."

Lucas reconoce que ha sido un seguidor en la sombra del Carnaval de Cádiz, mientras que Andy ha participado en diferentes agrupaciones desde pequeño. Al conocerse los dos, siendo adolescentes, Lucas empezó a interesarse más por este arte tan propio de la provincia gaditana, y asegura que sus canciones beben de la tradición carnavalesca de la provincia.

Cuando le preguntamos sobre el problema de la turistificación en Cádiz, Lucas confiesa que "nosotros vivimos en parte del turismo, pero las masificaciones nunca han sido buenas, hay que cuidar el entorno y la magia que tiene Cádiz es esa, que tiene un turismo muy nacional. Lo que no puede ser es que estén en invierno todos los pisos vacíos."

Le preguntamos cómo han recibido el popular baile que se ha hecho viral con una de sus canciones, y nos cuenta que "si la gira ya de por sí estaba yendo bien, con esto ha sido impresionante. El vídeo es muy gracioso, la mujer es muy simpático. Lo más curioso es que vamos por la calle y algunos niños nos conoces por el pum pum, no por el "Son de amores". Es una ventaja que hemos tenido y ha sido una sorpresa. Bienvenida sea: publicidad gratuita y para todos los públicos."

Sobre el concierto de este viernes, nos comenta que "hemos tocado bastante por el Campo de Gibraltar, pero esta vez va a ser especial porque nunca hemos tocado en la plaza de toros de La Línea. Va a ser una noche bonita."

Para terminar, Lucas quiere comunicarle al público campogribraltareño que "estamos muy agradecidos por el cariño que nos han dado durante todos estos años. El sábado tienen una oportunidad para vernos por última vez en la zona y quedan muy pocas entradas, así que tienen que darse un poco de prisa."

No te pierdas uno de los últimos conciertos de Andy y Lucas, probablemente el último en el Campo de Gibraltar, y disfruta de los grandes éxitos de estos dos gaditanos que llevan 20 años sobre los escenarios.