El circo flamenco de ‘Empaque’ llega al Teatro Paseo de la Velada de La Línea

El Teatro Paseo de la Velada de La Línea acogerá este viernes, 24 de octubre, a las 20.30, la representación de Empaque, el innovador espectáculo de la compañía Chicharrón Circo Flamenco. La función forma parte de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos, impulsada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a la que pertenece La Línea.

Empaque es una propuesta que combina la poesía del circo, el flamenco y el humor en una puesta en escena contemporánea, donde los malabares, el cante, el ritmo y la palabra se entrelazan en una dramaturgia intuitiva y emocional.

Su creador e intérprete, Germán J. López Galván, apuesta por un flamenco que se enriquece del pasado para proyectarse hacia un lenguaje más heterodoxo, abierto a la fusión con otras artes escénicas. Esta visión ha consolidado a la compañía como una de las más innovadoras del panorama circense y teatral español, merecedora del Premio Feten al Mejor Espectáculo de Noche 2025 y del galardón al Mejor Espectáculo en la 42ª Feria de Palma 2025.

Las entradas para disfrutar de Empaque están disponibles en Tickentradas.com y en la taquilla del teatro al precio de 5 euros.