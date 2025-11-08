Cinco sitios "nuevos" donde comer en el centro de Algeciras

El centro de Algeciras está viviendo un pequeño renacimiento gastronómico. En los últimos meses, han abierto sus puertas varios locales que combinan creatividad, producto local y una atención cercana que los está convirtiendo en los nuevos imprescindibles para vecinos y visitantes. Desde rincones saludables hasta restobares con alma gaditana, esta es una selección de cinco restaurantes que, en menos de un año, ya se han ganado su lugar entre los favoritos del público.

El Lugar que No Existe — Calle Joaquín Costa (5 estrellas)

Abrir las puertas de El Lugar que No Existe es entrar en un universo paralelo donde la comida sana y el encanto se dan la mano. Inaugurado en octubre, este acogedor espacio creado por Mariana se ha convertido en una referencia de la cocina consciente en Algeciras.

“Entrar a El Lugar que No Existe es como descubrir un pequeño paraíso escondido donde el sabor, la salud y la magia se encuentran”, comenta una clienta. Sin azúcar ni gluten, cada plato se elabora con ingredientes frescos y mucho mimo. Desde sus coloridos desayunos hasta los postres naturales, todo está pensado “para nutrir el cuerpo y alegrar el alma”.

El ambiente, cálido y luminoso, incluye un rincón infantil que convierte la experiencia en algo familiar y relajado. “Un lugar mágico, desayunos super nutritivos y un servicio que pone la guinda”, resumen sus visitantes.

Fueraparte — Plaza Verboom (4,7 estrellas)

Desde abril, Fueraparte ha revolucionado la Plaza Verboom con su estilo desenfadado y su filosofía creativa. “Un RestoBar llamado deseo”, así se definen en sus redes. “Si Shakespeare viviera hoy, escribiría sobre Fueraparte. Pero como no puede, te toca a ti venir y escribir tu propia historia. Eso sí, que sea con una copa de vino en la mano”.

Los comensales destacan su atención impecable y el talento del equipo: “Platos bien presentados, sabores cuidados y un servicio impecable... siempre repetimos”. La carta combina tapeo, raciones y platos más elaborados, con especial protagonismo del atún rojo.

“El calamar, exquisitos... al igual que la tosta de atún rojo”, apunta una reseña. En definitiva, un rincón moderno, con alma gaditana y gusto por el detalle.

De Camino — Calle Bailén (4,7 estrellas)

En plena calle peatonal y a un paso de todo, De Camino se ha ganado el corazón de quienes buscan sabor, cercanía y una experiencia auténtica. “Simplemente delicioso, recomendable 100%, sitio donde iría una y otra vez”, asegura un cliente.

Su propuesta combina cocina casera y productos de calidad, con un trato cercano que muchos destacan: “Paco, el propietario, un encanto, te explica con pasión cada plato”. Los favoritos: la ensalada templada de atún, el lagarto ibérico y las patatas bravas con salsa casera.

Un local tranquilo, con ambiente acogedor, ideal para disfrutar sin prisas. “Han hecho de unas vacaciones en mi tierra algo aún más apetecible”, dice otro visitante.

Empatía — Calle Sevilla (4,4 estrellas)

Desde julio, Empatía ofrece una cocina elaborada que fusiona creatividad y sabor. “Las lagrimitas de secreto estaban buenísimas, se agradece enormemente que las patatas sean caseras y no tengan nada congelado”, comenta un visitante.

Entre sus platos estrella destacan el sushi Wellington, el tataki de solomillo ibérico y las mini hamburguesas de queso de atún. Todo con un toque gourmet y un servicio que enamora: “Los camareros Belén y Santi son encantadores, y los cocineros Jean Louis y Luis nos han hecho disfrutar de una deliciosa cena”.

Maridaje Multibar — Avenida Capitán Ontañón (4,4 estrellas)

Maridaje Multibar abrió en agosto en plena Avenida Capitán Ontañón, apostando por un ambiente más moderno y una carta de inspiración local.

“Comida de gran calidad, con sabores de nuestra tierra”, resume un cliente. La atención personalizada es uno de sus puntos fuertes: “Lucía no ha podido ser mejor, cariñosa con mis hijas y profesional con nuestra mesa”.

Cinco aperturas, cinco formas de saborear Algeciras. Desde la magia saludable de El Lugar que No Existe hasta la creatividad de Fueraparte o la cocina de corazón en De Camino, el centro se llena de nuevas propuestas que confirman que la gastronomía local está más viva que nunca.