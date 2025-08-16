Cenas románticas con vistas a Poniente: tres restaurantes imprescindibles en la playa linense

El paseo marítimo de Poniente, con sus más de 3.000 horas de sol al año y sus 300 metros de calzada junto a parques infantiles, es uno de los enclaves más atractivos de La Línea para cenar al aire libre. Con la bahía y el Estrecho como telón de fondo, la experiencia de ver caer el sol con una copa de vino y prolongar la velada con una buena cena es un plan perfecto, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

Bitácora

Con una valoración media de 4,3 estrellas, Bitácora ofrece una cocina tradicional enriquecida con productos y recetas de distintos rincones del mundo. Su carta, que va desde fideos tostados hasta delicias de buey, combina la excelencia de los productos locales con la tradición mediterránea y el influjo árabe y pesquero.

Para saborear Bitácora. / Web de Bitácora

“Probamos el nuevo menú degustación de atún y nos encantó. No lo tienen siempre, así que fue una suerte poder probarlo. Todos los platos estaban muy bien pensados, con producto de mucha calidad y presentaciones cuidadas. El atún estaba espectacular, cocinado de distintas formas y con mucho acierto, sin disfraces ni cosas raras. Se notaba el buen hacer en cocina. El servicio, como siempre, fue amable y profesional, todo con buen ritmo y sin agobios. Una comida redonda, salimos muy contentos”, cuenta una de sus clientas.

Otro comensal resume su experiencia como “maravillosa. La comida muy buena. Carta variada con propuestas diferentes. El servicio de 10, amabilidad y rapidez. Muchas gracias. Sin duda, volveremos”.

La Luna

La Luna, con 4,1 estrellas, entiende la cocina a través de la paciencia y el producto fresco, con el espeto como seña de identidad. En su carta predominan pescados y mariscos como coquinas, gambones o pulpo, aunque también hay opciones de carne.

Uno de los favoritos de La Luna. / Facebook de La Luna

“Es un sitio espectacular junto al mar y la playa (lo cual es un plus porque los niños pueden jugar en la arena mientras se termina de comer). Dispone de un salón cerrado, otro tipo terraza cerrada y una terraza abierta a la playa donde se puede fumar y ver el mar (mi zona favorita sobre todo si vas con niños). Para mí la comida es excepcional, nosotros pedimos la paella de gambas y pulpo, tataki de atún y la piña caliente de postre y sinceramente no sabría decir cuál estaba más rico. Además está súper bonito decorado, (es muy instagram) pero con precios asequibles. Querría destacar por encima de todo la amabilidad de todo el servicio, en especial agradecer a Martin que es espectacular y nos alegró el día dándonos de comer incluso sin reserva en Viernes Santo”.

La satisfacción se repite en otras opiniones: “Todo de 10, el servicio fue rápido, la comida estaba muy rica y el ambiente también perfecto, era la primera vez que fuimos y no será la última. Lo recomiendo 100%”.

Puerto Chico

Con una media de 3,9 estrellas, Puerto Chico conquista con su terraza frente al mar y una carta que rinde homenaje al pescaíto frito y a propuestas frescas como su ensalada Puerto Chico.

“No había estado nunca y ha sido un grave error el no ir antes. La comida es espectacular. El restaurante tiene unas vistas en la terraza impresionantes, cenamos viendo el atardecer y el camarero muy atento y amable. Por cierto, dejad un ladito para el postre porque no puedes irte sin probar su postre de Rocher”, relata una clienta.

Uno de los platos de Puerto Chico. / Web de Puerto Chico

Otros subrayan que “los nuevos platos son una maravilla tanto en sabor como en presentación, los camareros muy agradables y simpáticos. Los cocineros de lo mejor. Me gustó y volveré, lo recomiendo 100%”.

Tres opciones distintas pero con un denominador común: el placer de cenar frente al mar, con la brisa de Poniente y el sabor de la cocina linense como protagonistas.