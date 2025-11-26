Algeciras se llena de música y diversión: castillos hinchables, Al Liquindoi y Km 90 protagonizan el Black Friday más familiar

El Black Friday llega este año con sabor andaluz y mucho ritmo. El próximo viernes 28 de noviembre, el parque María Cristina se convertirá en el epicentro de la diversión familiar con una jornada que combina ocio infantil, gastronomía popular y los directos más esperados de Al Liquindoi y Km 90. Una apuesta del Ayuntamiento para dinamizar el comercio local justo cuando arranca la cuenta atrás para las compras navideñas.

El concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, ha presentado esta iniciativa que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del otoño. "Queremos ofrecer una alternativa de ocio cercana y de calidad para las familias, al tiempo que apoyamos a nuestros comerciantes en estas fechas tan importantes", ha explicado el edil.

Una tarde para todas las edades

La fiesta arrancará a las 17:00 con una completa oferta de entretenimiento infantil que incluye castillos hinchables, una barredora y múltiples atracciones diseñadas especialmente para los más pequeños. Los padres podrán relajarse sabiendo que sus hijos disfrutan en un entorno seguro y vigilado, mientras exploran la variada propuesta gastronómica que ofrecerán varios food trucks con precios populares.

Desde pinchos tradicionales hasta propuestas más innovadoras, la oferta culinaria promete satisfacer todos los paladares sin descuidar el bolsillo, en consonancia con el espíritu del Black Friday.

Al Liquindoi: el orgullo algecireño que conquista España

A las 19:00, el parque María Cristina vibrará con el directo de Al Liquindoi, el grupo algecireño que no deja de sumar éxitos desde su paso por el programa televisivo La Voz. Su fusión única de estilos y su energía sobre el escenario les ha convertido en uno de los fenómenos musicales del momento a nivel nacional, y ahora regresan a casa para demostrar por qué están en boca de todos.

El grupo ha confirmado que preparará un repertorio especial para esta ocasión, incluyendo sus temas más conocidos y alguna que otra sorpresa para el público que les ha seguido desde sus inicios.

Km 90 cierra la noche con su característico estilo

Sobre las 20:30 será el turno de Km 90, cuyo nombre ya es sinónimo de fiesta garantizada. Con un repertorio que mezcla versiones de éxitos populares con temas propios, la banda promete hacer bailar a todos los asistentes y cerrar la jornada por todo lo alto.

Un esfuerzo conjunto por el comercio local

Este evento es el resultado de la colaboración entre las delegaciones de Juventud, Comercio, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, que han trabajado codo con codo para ofrecer una propuesta que impulse el tejido comercial de la ciudad en las puertas de la campaña navideña.

"La idea es que las familias aprovechen la tarde en el parque y luego se acerquen a los comercios locales, que ofrecerán ofertas especiales con motivo del Black Friday", ha añadido Arango, quien ha invitado a todos los vecinos y visitantes a no perderse esta cita.

Con entrada libre y un ambiente festivo asegurado, el parque María Cristina se prepara para vivir una tarde-noche inolvidable que marca el pistoletazo de salida a las celebraciones navideñas.