Degustaciones, showcookings y productos locales: Algeciras vivirá este sábado una gran fiesta gastronómica con Saborea Cádiz

Algeciras será la próxima parada de la II edición de Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia, un evento que busca acercar la riqueza agroalimentaria gaditana a todos los rincones del territorio. La cita será este sábado 29 de noviembre, de 12:00 a 15:00, en la Plaza Marqués de Verboom, donde se vivirá una jornada abierta, gratuita y llena de sabor.

La cita llega a la ciudad con una propuesta especialmente atractiva: los visitantes podrán disfrutar de degustaciones, showcookings en directo y venta de productos locales, todo ello en un ambiente festivo, cercano y en pleno centro de Algeciras. La combinación de gastronomía, tradición e innovación promete convertir la plaza en un punto de encuentro para amantes del buen producto gaditano.

Uno de los momentos más esperados será el showcooking del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, que volverá a sorprender al público con elaboraciones realizadas con ingredientes 100% gaditanos. Guzmán ha participado ya en anteriores paradas del programa y se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la iniciativa.

En esta cuarta cita de la edición, el público encontrará stands de productores locales como Destilería Weisshorm, Cervezas Dos Mares, Apiromero, La Kombuchería, Cortijo La Jara, Troya Cantalejo y la Cooperativa San Patricio, que ofrecerán degustaciones, venta directa y la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo artesanal que hay detrás de cada producto.

“Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia” es un proyecto destinado a impulsar a pequeñas empresas agroalimentarias, favoreciendo la comercialización, visibilidad y reconocimiento de sus elaboraciones. La iniciativa está financiada por el Programa Dipuinnova Plus de la Diputación Provincial de Cádiz y organizada por el CEEI Bahía de Cádiz, fundación sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo económico y la creación de empleo, con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras.

La inauguración oficial contará con la participación de Sabina Quiles, delegada de Comercio, Mercados, Salud y Consumo, y Jacinto Muñoz Madrid, primer teniente de alcalde y vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz. Por parte del CEEI Bahía de Cádiz, entidad organizadora, asistirán su director gerente, Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, y la coordinadora del programa, Miriam Almagro Parrado.

El acceso será libre, por lo que vecinos y visitantes solo tendrán que acercarse a la Plaza Marqués de Verboom para disfrutar de un medidía repleto de sabores, productos locales y propuestas culinarias en directo. Una oportunidad perfecta para celebrar la gastronomía gaditana en pleno corazón de Algeciras.