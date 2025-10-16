Castellar celebra el Día del Caballo 2025 con más actividades y tradición que nunca

Castellar de la Frontera volverá a rendir tributo al universo ecuestre andaluz con la celebración del Día del Caballo 2025, que se desarrollará del 16 al 19 de octubre. La cita, ya consolidada en el calendario local, reunirá a profesionales, aficionados y familias en torno a una programación que combina tradición, ocio y pasión por el caballo.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha destacado que “esta celebración representa una parte esencial de nuestra identidad como pueblo y una afición extendida entre nuestros habitantes. Del mismo modo, el evento cuenta con la colaboración de la Asociación Ecuestre local, de las del Campo de Gibraltar y de la Serranía de Ronda, a los que esperamos para ejercer de anfitriones con mucha alegría”.

El programa arrancará el jueves 16 de octubre con las II Jornadas Equinas de Castellar de la Frontera, que se celebrarán en el Salón de Plenos bajo el título “La alimentación equina”. En ellas participarán los veterinarios Almoraima Gavira García y Víctor Domínguez Caballero, en una sesión divulgativa dirigida tanto a profesionales como a amantes del mundo del caballo.

El viernes 17 de octubre se dará inicio oficial al evento con el descubrimiento de una nueva escultura dedicada al caballo a las 18.00. A continuación, se abrirán los puestos en el recinto ferial y se ofrecerá un taller de trenzado municipal, impartido por Thelma Pérez Fernández.

El sábado 18 de octubre llegará uno de los momentos más esperados: el paseo a caballo por el pueblo, a partir de las 12.00. Habrá premios para los mejores jinetes y amazonas en las categorías infantil, juvenil y adulto, además de un reconocimiento al mejor caballo. La jornada continuará con una gimkana ecuestre, que repartirá premios de 200, 150 y 100 euros, y el Homenaje al Arriero, protagonizado por José María Alcántara Agüera, Juan Antonio Márquez Puerta y David Segovia García “El Carru”. La noche culminará con el concierto de Abraham en el recinto ferial.

Día del Caballo, en Castellar. / E.S.

El domingo 19 de octubre será una jornada dedicada a disfrutar de la naturaleza con la Ruta y Picnic por la finca Almoraima, con inscripciones de 10.00 a 10.30. A las 14.00 se celebrará una comida popular con música y ambiente campero, que precederá al gran espectáculo ecuestre previsto para las 16.00, a cargo de E.E. José Manuel González Agüera. El espectáculo incluirá números de doma vaquera, alta escuela, cetrería y trabajos de campo, además de una exhibición de enganche deportivo a cargo de Frederik Dawes y un espectáculo de sevillanas. La entrega de premios tendrá lugar a las 18.30.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Castellar, con el apoyo de la Diputación de Cádiz y la colaboración de asociaciones ecuestres, entidades locales y empresas del sector. Una cita que, año tras año, refuerza el vínculo del municipio con su entorno rural y su patrimonio cultural, consolidando a Castellar como un referente del mundo ecuestre en el Campo de Gibraltar.