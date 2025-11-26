Casa Mané y Atxa renuevan su distintivo Bib Gourmand como restaurantes recomendados por la Guia Michelin

La prestigiosa Guía Michelin ha renocado los distintivos Bib Gourmand para Casa Mané (Palmones) y Atxa (Tarifa), dos referentes culinarios del Campo de Gibraltar que continúan destacando en la edición de 2026 por su excelente relación calidad-precio. A estos reconocimientos se suma el hecho de que Dalmar, el restaurante del Hotel Fairmont La Hacienda, que abrió el pasado marzo, entrara en agosto en la guía, como nuevo descubrimiento de los inspectores de Michelin.

Casa Mané: nueve menciones consecutivas y tercer Bib Gourmand

El restaurante Casa Mané, ubicado en Palmones, ha renovado su reconocimiento como Bib Gourmand, consolidándose como el establecimiento del Campo de Gibraltar con más menciones en la Guía Michelin. Suma ya nueve reconocimientos consecutivos desde 2018, entre ellos tres Bib Gourmand, incluido el recién anunciado para 2026.

El anuncio se hizo público este martes por la noche durante la gala celebrada en el espacio Sohrlin de Málaga, donde se reunieron los principales chefs y restaurantes distinguidos del país. Como cada año, los inspectores de Michelin recorrieron España “de norte a sur y de este a oeste” para evaluar las mejores mesas del territorio.

La guía describe a Casa Mané como “un sencillo negocio familiar a pocos metros de la playa de Palmones y con vistas al Peñón, ubicado en una atractiva cabaña de madera con barra y dos comedores cuidados”. Su propuesta gastronómica destaca por los pescados y mariscos del Estrecho, entre ellos coquinas, gambas rojas, atún rojo y pescados al horno, muchos de ellos expuestos en su característica barca-expositor refrigerada. Michelin señala, además, la necesidad de reservar ante el lleno diario del local.

El restaurante está dirigido por Mané Laza y sus hijos Mercedes y Juan Manuel Laza, tercera generación de una familia hostelera ligada históricamente a la Estación de San Roque, donde gestionaron el bar Los Perales y la venta Los Timbales.

Laura García y Arturo Perea, propietarios del restaurante Atxa.

Atxa: Tarifa consolida su proyecto gastronómico con su tercer Bib Gourmand

El restaurante Atxa, situado en pleno casco histórico de Tarifa, ha renovado su Bib Gourmand por tercer año consecutivo. El proyecto, impulsado en 2021 por Laura y Arturo tras su etapa junto al prestigioso chef Martín Berasategui, se ha convertido en uno de los espacios culinarios más valorados del Campo de Gibraltar.

Atxa ocupa una casa rehabilitada del siglo XIX en la calle Pedro Cortés y debe su nombre al apelativo afectuoso “acha”, diminutivo extremeño de “muchacha”, adaptado fonéticamente y también conectado con el pasado vasco de los propietarios.

Uno de sus sellos más distintivos es su cocina abierta, donde todos los platos se finalizan delante del cliente, reforzando la cercanía y la transparencia. Su equipo ofrece un servicio personalizado durante todo el año, salvo dos quincenas de descanso.

Su carta se basa en productos locales, desde verduras de las huertas cercanas hasta pescados de la costa gaditana, además de ibéricos extremeños y un cuidado repertorio de vinos. Entre sus platos más reconocidos destacan el carpaccio de gambas y las verduras a la brasa.

El chef Benito Gómez, en el restaurante Dalmar. / Fairmont Hotels

Dalmar: descubrimiento en la Guía Michelin

La oferta gastronómica del Campo de Gibraltar suma también el reconocimiento a Dalmar, incluido el pasado agosto en la Guía Michelin como nuevo descubrimiento. El restaurante forma parte del hotel de lujo Fairmont La Hacienda Costa del Sol, en San Roque, y ofrece unas espectaculares vistas al Mediterráneo.

Su cocina está tutelada por el chef Benito Gómez, responsable de Bardal, restaurante con dos estrellas Michelin en Ronda. Dalmar apuesta por una cocina de mercado creativa, elaborada con productos seleccionados y servida exclusivamente a la carta. Entre sus platos más valorados por Michelin figuran las espardeñas y el coquelet confitado y asado en fricasé de setas y trufa de verano.