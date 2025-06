Casa Dioni de Algeciras: el bar de siempre reabre sus puertas con una nueva ilusión

No podía haber sido de otra forma. El Bar Dioni ha vuelto a ponerse en marcha gracias a una acción más propia del siglo pasado que del actual. José Manuel, anterior dueño del mítico bar algecireño, confió en la llamada de Paco antes que atender a algún que otro mensaje de WhatsApp interesado por el bar de su vida. El trato se confirmó antes que nada con un apretón de manos, y desde ese momento, Francisco Pérez Mora está al frente del bar Alhambra, El Dioni de Algeciras, un rincón lleno de historia y de historias, de las que solo pasan a un lado y otro de la barra de metal.

"Yo ya con la edad que tengo, quería algo para mí", nos cuenta Paco, con ese tono directo y sereno que solo tienen los que han fregado platos desde críos y saben lo que cuesta ganarse el pan. Natural de Barbate, lleva más de una década afincado en Algeciras, tierra que lo ha acogido con un cariño que le hace emocionarse. Tras muchos años trabajando en hostelería (una buena temporada tras la barra de La Peña San Isidro, pero también en Londres, Alemania y Noruega), Paco sentía que había llegado el momento de hacer la apuesta de su vida. "Buscaba un sitio que no estuviera quemado y que funcionara bien. Me enteré de que este bar cerraba solo por jubilación y me dije, '¡esta es la mía!'" Y así fue. El 5 de junio abrió las puertas del nuevo Bar Dioni, pocas semanas más tarde de la jubilación de José Manuel.

El Bar Dioni lleva abierto desde los años 50. José Manuel lo heredó de su padre Dionisio, y ahora él pasa el testigo. Paco es consciente del peso de esa trayectoria desde el primer día. "Tengo claro es que si este negocio sale adelante o no, será porque yo lo haga bien o lo haga mal, no por lo que fue antes." Por eso ha decidido mantener casi todo tal como estaba: la carta, la decoración, hasta el loro, que estos días luce un atuendo típico de la feria vestido de lunares. Pero también ha traído un aire nuevo: ha añadido a la carta un montadito de morcilla de arroz, le ha dado un toque menos picante a los caracoles y tiene planes para introducir, cuando toque, un guiño a la cocina fusión que tanto le gusta.

Aunque Paco es defensor de la cocina tradicional, su experiencia va más allá del guiso de toda la vida. Ha trabajado con técnicas modernas, productos internacionales, y sabores que rara vez se ven en un bar de barrio. “Tengo en mente un plato con salsa kimchi, langostinos y patatas, pero todavia no voy a sacarlo. Es un sabor muy peculiar. Primero se lo daré a probar a la gente, y ya me dirán.”

Paco no ha llegado solo. Le acompañan Jessica en la cocina y Zaira en la barra, su equipo de confianza de La Peña San Isidro, y está contento con el trío que forman. "Los tres nos entendemos bien, venimos con rodaje." Y esa complicidad se nota. El bar funciona con horario de mañana y tarde de martes a domingo (excepto la tarde del domingo), de 12:00 a 16:00 para comidas y de 20:00 a 00:00 para cenas.

Lo que más piden: “Los caracoles, como siempre. También los chocos, los calamares, la ensaladilla, las huevas, el cóctel de marisco...”, enumera Paco. La carta mantiene lo de siempre, porque es lo que el cliente espera. “Han venido los de toda la vida. Al principio, con mucha curiosidad. Algunos se quejaron de que los caracoles picaban poco, así que le metí más pique. Otros me felicitaron. Sé que me iban a comparar, y lo acepto.” Cuando le preguntamos si ya ha pasado por allí José Manuel para vivir la experiencia del Dioni desde el otro lado nos contesta que todavía no, y que cuando aparezca le invitará a comer.

Aunque lleva solo unas semanas al frente, Paco ya se imagina jubilándose allí. "Igual que Dionisio. Y si va bien, pues dejarle el bar a alguno de los que están conmigo, que sigan la historia." Para Paco, esta es la apuesta de su vida. "Esto es mi jugada. Si sale bien, bien. Y si no, pues me arruino. Pero es mía." Paco gradece a la asociación Actyma el apoyo que ha recibido y se presta para ayudar también a quien lo haga falta.

Algeciras lo ha acogido con los brazos abiertos una vez más, como hace 13 años cuando llegó y se quedó por amor: “Aquí conocí a mi mujer y aquí me quedo.” Los parroquianos de toda la vida llegan con una mezcla de curiosidad y cariño al Dioni, un bar de toda la vida rescatado por la ilusión de Paco Pérez y su equipo por mantener viva la tradición culinaria algecireña.