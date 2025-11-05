Carolina Ferreira, la artesana del helado de Tarifa, lleva el sabor andaluz al Gelato Festival World Masters

La maestra heladera Carolina Ferreira, propietaria de Casa del Gelato en Tarifa, ha vuelto a poner el nombre del Campo de Gibraltar en el mapa internacional de la heladería. Su participación en el Gelato Festival World Masters, celebrado el pasado fin de semana en Bolonia (Italia), ha sido "una experiencia fenomenal", como ella misma describe, pese a no haber alcanzado el podio final.

"El campeonato ha salido de maravilla. Ha sido bastante difícil. No quedé entre los tres primeros, pero fue una experiencia increíble", comenta Ferreira ilusionada. Y no es para menos: la cita es considerada "la Champions League del helado", un evento que se celebra cada cuatro años y que reúne a los mejores artesanos del continente.

En esta edición, la final europea contó con nueve representantes españoles entre los competidores de siete países. Ferreira presentó su creación 'Rebujito' (Menta spicata), un helado inspirado en la esencia de Andalucía, elaborado con Tío Pepe, hierbabuena fresca y crujientes notas de chocolate. "Quería rendir homenaje a esta tierra", explica la heladera afincada en Tarifa.

Carolina Ferreira, preparando su helado en la final. / E.S.

Más de 4.000 heladeros se inscribieron en esta edición del certamen, que ha ido desarrollándose en fases desde 2022. Solo 16 propuestas pasarán a la gran final mundial de 2026. Aunque esta vez no consiguió clasificarse, Ferreira celebra su primera participación en la gran final continental: "Ha sido mi primer año en la gran final, con compañeros muy potentes. Ha sido muy bonito".

Desde su obrador en Tarifa, Carolina Ferreira ya piensa en el futuro: "En 2027 me volveré a apuntar. Y ya estoy pensando en un nuevo sabor". Con su pasión y talento, todo apunta a que Casa del Gelato seguirá siendo un referente del sabor artesanal del sur.