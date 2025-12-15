Cantajuego llega al Palacio de Congresos de La Línea este sábado, 20 de diciembre

‘CantaJuego 20 años – La Gira’ llegará el próximo sábado, 20 de diciembre, al Palacio de Congresos de La Línea, con dos funciones, que arrancarán a las 16:30 y 19:00. Las entradas tendrán un precio de 13,20 y se pueden adquirir ya a través de www.cantajuego.com

Tras vender más de 12.000 entradas del espectáculo ‘CantaJuego 20 años – El Musical Familiar’ en su estancia en noviembre y diciembre en el Teatro Lope de Vega de Madrid, el artista infantil más visto en vivo en la historia de España continúa las celebraciones de su 20 aniversario. Con el objetivo de conmemorar dos décadas de éxitos y alegrías, la compañía se embarca en la gira de un espectáculo muy especial: ‘Cantajuego - 20 años. La Gira’, que llega a La Línea el próximo sábado.

El nuevo espectáculo promete ser una experiencia única para todas las familias y seguidores que han sido parte fundamental de la magia de CantaJuego en estas dos décadas de música, risas y diversión.

Los pequeños y no tan pequeños podrán volver a encontrarse con sus personajes favoritos, como Coco, Pepe y Buby, y revivir los momentos más entrañables de un proyecto que ha marcado la infancia de varias generaciones. Este especial aniversario no solo celebra la trayectoria del artista, sino también la fidelidad de sus seguidores históricos y la ilusión de los nuevos, que se suman al fenómeno de CantaJuego.

El anuncio de la gira de CantaJuego por motivo de su 20 aniversario

El espectáculo combina música en directo, baile, coreografías dinámicas y una experiencia inmersiva que une lo mejor del pasado con lo más actual de la compañía. Más de 80 minutos de diversión continuada aseguran que todos los asistentes vivan una jornada llena de ritmo, aprendizaje y entretenimiento. El elenco, compuesto por Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz, Rodrigo Puertas y Eugenia Cabrera, se reúne de nuevo para ofrecer un show cargado de energía y emoción.

‘Cantajuego - 20 años. La Gira’ se suma a la amplia oferta de espectáculos de la compañía que siguen cosechando éxito, como ‘Burbujas’, ‘Mega Hits’, ‘Las aventuras de Coco y Pepe’, ‘El payaso Tallarín – Un mundo mágico’ y ‘Mi amiga Buby’. Cada propuesta mantiene el enfoque pedagógico-musical que ha hecho famoso al proyecto, promoviendo la estimulación psicomotriz, la imaginación, la expresión corporal y el desarrollo del sentido rítmico, pensado para niños de 1 a 6 años.

Desde su creación por Pedro Zaidman, con dirección musical y producción ejecutiva de Matías Zaidman, Olivia Chica y Julián Fliess, CantaJuego se ha consolidado como un fenómeno infantil de alcance nacional. Durante 20 años, más de tres millones de espectadores han disfrutado de sus más de 135 conciertos anuales en más de 100 ciudades, combinando diversión, aprendizaje y creatividad.

Además, su éxito trasciende el escenario: el canal oficial de YouTube ha alcanzado el Botón Diamante, con más de 11,4 millones de suscriptores, 9.060 millones de visualizaciones y 50 discos Platino. Esta presencia digital convierte a CantaJuego en un referente audiovisual para familias, donde cada semana se publican contenidos nuevos que mantienen viva la magia de la música y el entretenimiento para los más pequeños.

No cabe duda de que el próximo sábado en La Línea, familias y seguidores vivirán un evento único, celebrando 20 años de música, risas y magia que siguen haciendo de CantaJuego el fenómeno infantil más querido de España.