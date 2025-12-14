Ara Malikian realiza en La Línea un viaje musical sin fronteras

La Línea vivió ayer una jornada musical excepcional con el doble concierto de Ara Malikian en el Palacio de Congresos, enmarcado dentro de su gira Intruso World Tour. Dos sesiones, a las 18:00 y a las 21:30, ofrecieron a los espectadores un recorrido emotivo y virtuoso por la esencia de un artista que ha convertido su condición de “intruso” en su mayor fortaleza creativa.

Desde el primer instante, Malikian atrapó al público con su narrativa personal, relatando cómo su vida multicultural le ha hecho sentirse muchas veces fuera de lugar: ni suficientemente libanés, ni armenio, ni europeo. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, esa experiencia se transformó en inspiración. Cada nota del violín parecía llevar consigo la nostalgia de un hogar ausente, pero también la libertad de habitar todos los rincones del mundo a través de la música.

El público en la última sesión en el Palacio de Congresos. / Manu Romero

El repertorio de la noche fue un reflejo de esta identidad sin fronteras. Entre piezas de gran virtuosismo técnico y momentos de intimidad conmovedora, el público pudo apreciar cómo la fusión de estilos y culturas se convierte en un lenguaje universal capaz de trascender cualquier barrera. La energía de Malikian en el escenario, junto a su carisma y sentido del humor, convirtió cada sesión en una experiencia única, en la que la música no solo se escucha, sino que se siente profundamente.

Los asistentes abandonaron el Palacio de Congresos con la sensación de haber sido partícipes de algo más que un concierto: un viaje emocional que invita a abrazar la riqueza de la diversidad y a encontrar, en el arte, un hogar que no conoce fronteras.

Con Intruso, Malikian confirma una vez más su capacidad de transformar la música en una experiencia que conmueve, inspira y une. La Línea tuvo la fortuna de ser testigo de ello en una doble sesión para recordar.