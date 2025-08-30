Café Teatro celebra sus bodas de plata a lo grande

“Un cuarto de siglo, que se dice pronto. 25 años de cervezas, charlas, risas, amores, desamores, ligues nocturnos, baile, buena música, amistad, poesía, cine, borracheras y resacas. ¡25 años de momentos inolvidables!” Así resume Café Teatro la esencia de lo que han sido sus 25 años de historia, un rincón que ha marcado la vida cultural y nocturna de Algeciras.

El mítico local sopla las velas de su 25 aniversario con una programación especial que convertirá septiembre en un mes de recuerdos compartidos y celebración. “¿Te parece poco motivo para celebrar? A nosotros nos parece razón más que suficiente para celebrarlo a lo grande”, aseguran desde el bar.

La fiesta arranca el jueves 18 de septiembre a las 20:00, con un recital poético coordinado por Stewart Mundini, en el que la palabra será la protagonista bajo el lema 25 años de poesía.

El ambiente festivo continuará el viernes 19 de septiembre desde las 14:00, cuando los DJ’s residentes pondrán música a una jornada de convivencia que incluirá arroz y cerveza gratis, picoteo, regalos y sorpresas.

La música en vivo tendrá su gran cita el sábado 20 de septiembre a partir de las 17:00, con un concierto acústico de varios artistas y colaboradores que han formado parte de la familia de Café Teatro a lo largo de los años.

El broche final llegará el domingo 21 de septiembre a las 19:00 con una edición especial y extraordinaria del Festival Cortos con Leche, que traerá de nuevo el cine independiente y cercano al escenario del bar.

Además, el equipo de Café Teatro invita a todos sus clientes a sumarse de una forma muy especial: llevar las fotos que conserven de estos 25 años para crear un gran collage que vestirá las paredes del local.

“Porque te queremos, porque nos queremos, porque aún nos queda mucho por vivir juntos”, concluyen desde Café Teatro, que promete un aniversario cargado de la misma magia que lo ha mantenido vivo durante un cuarto de siglo.