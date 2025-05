Cabrillas y caracoles de 'El Vagón': del centro de Algeciras hasta tu casa

En pleno centro de Algeciras, muy cerca de la plaza Alta, se encuentra un restaurante que ha sabido convertir la nostalgia ferroviaria en una experiencia gastronómica con identidad propia: El Vagón. Con un nombre que rinde homenaje a los antiguos trenes que unían pueblos y paisajes, este restaurante un viaje sensorial a través de la tradición culinaria del Campo de Gibraltar.

Desde ya, y como marca la temporada, este establecimiento elabora riquísimas recetas de cabrillas en tomate y caracoles al poleo que podrás llevarte a casa. Se encuentra en calle Muñoz Cobos 4, y recomiendan pedirlos antes de llegar al local a por ellos al número de teléfono: 644 32 80 41.

Pero si vas a por los caracoles, seguro que te apetece quedarte. Desde el primer paso en su interior, el comensal se encuentra envuelto en una atmósfera muy curiosa, debido a la decoración que recrea con detalle el interior de un vagón clásico, con iluminación cálida y una distribución acogedora que invita a quedarse. Este ambiente cuidadosamente diseñado se complementa con un servicio atento y cercano, donde cada detalle parece pensado para hacer sentir al cliente como en casa.

Es en su cocina donde El Vagón realmente cobra vida. Este bar estrena nueva carta y lo hace con una apuesta decidida por el sabor, la variedad y la calidad. A los clásicos que nunca fallan, como sus croquetas caseras o el sabroso atún en manteca, se suman propuestas frescas que prometen conquistar a los paladares más exigentes. Entre las novedades, brillan platos como el tartar de atún rojo, la hamburguesa de ternera con una salsa especial de la casa, o unas zamburiñas que son puro espectáculo en boca.

La carta se adapta a todos los gustos con tapas, medias raciones y platos completos que van desde carnes jugosas hasta pescados recién traídos del mercado, pasando por mariscos de categoría gourmet y canapés ideales para abrir apetito. Y si aún dudas sobre qué pedir, hay dos razones que bastan por sí solas para visitar El Vagón: su fritura variada y sus ostras, auténticos emblemas del sabor andaluz.

La experiencia no se queda únicamente en el sabor. Quienes lo visitan destacan la calidez del trato y la tranquilidad del entorno, a pesar de estar en una de las zonas más transitadas del centro de Algeciras. El restaurante abre de lunes a sábado, tanto para almuerzos como para cenas, siendo también un lugar ideal para tomar algo. Si aún no has probado la oferta gastronómica de El Vagón, pásate por allí y disfruta de un viaje culinario sin moverte del sitio.