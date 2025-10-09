La Biblioteca José Riquelme de La Línea celebra una lectura dramatizada de 'El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde'
La actividad, organizada por el Club de Lectura Fácil Los Navegantes, tendrá lugar el 29 de octubre e invita al público a redescubrir el clásico de Robert Louis Stevenson
La Línea acogerá las XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz, punto de encuentro para científicos y naturalistas
La Biblioteca Municipal José Riquelme de La Línea acogerá el próximo 29 de octubre una sesión especial de lectura dramatizada de fragmentos de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del poeta y novelista escocés Robert Louis Stevenson. La cita forma parte de las actividades del Club de Lectura Fácil Los Navegantes, un espacio pensado para disfrutar de la literatura de manera accesible y compartida.
El club, que retomó su actividad el pasado miércoles 8 de octubre, comenzó con la lectura y comentario de varios pasajes de este célebre relato sobre la dualidad del ser humano. Durante la sesión, los participantes intercambiaron impresiones y disfrutaron de la lectura colectiva, que combina entretenimiento y reflexión literaria.
La lectura dramatizada del 29 de octubre promete ser una experiencia enriquecedora para los amantes de la literatura clásica y para quienes deseen acercarse a la obra de Stevenson desde una perspectiva participativa y amena.
Desde la biblioteca se recuerda que las personas interesadas pueden inscribirse para participar en la actividad en la propia biblioteca o solicitando información en el mostrador de préstamos.
También te puede interesar
Lo último