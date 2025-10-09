La Biblioteca José Riquelme de La Línea celebra una lectura dramatizada de 'El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde'

La Biblioteca Municipal José Riquelme de La Línea acogerá el próximo 29 de octubre una sesión especial de lectura dramatizada de fragmentos de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del poeta y novelista escocés Robert Louis Stevenson. La cita forma parte de las actividades del Club de Lectura Fácil Los Navegantes, un espacio pensado para disfrutar de la literatura de manera accesible y compartida.

El club, que retomó su actividad el pasado miércoles 8 de octubre, comenzó con la lectura y comentario de varios pasajes de este célebre relato sobre la dualidad del ser humano. Durante la sesión, los participantes intercambiaron impresiones y disfrutaron de la lectura colectiva, que combina entretenimiento y reflexión literaria.

La lectura dramatizada del 29 de octubre promete ser una experiencia enriquecedora para los amantes de la literatura clásica y para quienes deseen acercarse a la obra de Stevenson desde una perspectiva participativa y amena.

Desde la biblioteca se recuerda que las personas interesadas pueden inscribirse para participar en la actividad en la propia biblioteca o solicitando información en el mostrador de préstamos.