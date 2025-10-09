La Línea acogerá las XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz, punto de encuentro para científicos y naturalistas

La Línea será este año la sede de las XI Jornadas de Historia Natural de Cádiz, que tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de octubre en el Palacio de Congresos. El encuentro, organizado por la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) y el Ayuntamiento de La Línea, con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, reunirá a científicos, gestores, investigadores y naturalistas para compartir los últimos avances en investigación y conservación del patrimonio natural de la provincia.

La presentación oficial de esta edición, de carácter bienal, se ha celebrado hoy, anunciando un completo programa con 26 ponencias que abarcarán temas tan diversos como la educación ambiental, la zoología y la botánica, entre otros. Además, la jornada final estará dedicada a actividades prácticas en el medio natural.

El presidente de la SGHN, Álvaro Pérez, destacó que el propósito de las jornadas es “aunar a científicos, investigadores, gestores y naturalistas para conocer las investigaciones, los trabajos y proyectos que se están haciendo en la provincia de Cádiz, con un especial interés en el Campo de Gibraltar y La Línea de la Concepción”. Por su parte, el secretario de la Sociedad, Félix Ríos, subrayó que la cita servirá también para “divulgar la trayectoria de la entidad a lo largo de tres décadas de trabajo”.

Durante los días 24 y 25 de octubre, el Palacio de Congresos acogerá las ponencias y la resolución del VI Concurso Internacional de Ilustración de la Naturaleza, que ha recibido más de un centenar de obras de alta calidad procedentes de distintos países.

El sábado 26, las jornadas se trasladarán al entorno natural con una ruta interpretativa por Sierra Carbonera, una actividad de anillamiento de aves y una visita a la microrreserva de Arroyo Negro. También se prevé una visita a la exposición entomológica de Pepe Torres en el Museo Cruz Herrera y una salida pelágica en barco desde Tarifa. Complementando el programa, se presentarán las exposiciones “Aliadas del cielo” y “Vecinos nocturnos”, dedicadas a la fauna local.

La concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, agradeció a la SGHN “su labor desinteresada y su compromiso con la conservación del medioambiente”, y felicitó a la entidad por su próximo 30 aniversario. “De una manera totalmente voluntaria, sin esperar nada a cambio, hacen un trabajo cuya única finalidad es cuidar el medioambiente y concienciar a la ciudadanía de lo importante que es”, destacó la edil, quien además invitó a los linenses a “disfrutar de nuestro medioambiente, de nuestra flora, fauna y recursos naturales”.

Las inscripciones y el programa completo de las jornadas pueden consultarse en la web oficial de la Sociedad Gaditana de Historia Natural.