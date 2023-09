Cuatro bares con terraza cubierta para tomarte un café con vistas al mar

Ha terminado agosto y en el Campo de Gibraltar se ha experimentado una leve bajada de temperaturas, algo que no ha impedido que se siga disfrutando del final de verano en los múltiples establecimientos situados junto al mar. No obstante, muchos prefieren buscar lugares cubiertos para resguardarse del leve frío, sobre todo a últimas horas de la tarde, por lo que desde Vivir el Sur te dejamos una recomendación de bares y chiringuitos con vistas al mar que no puedes perderte si estás en la comarca.

Balneario Beach Club

Tarifa sigue siendo uno de los lugares de referencia en septiembre, por lo que uno de los chiringuitos más frecuentados, aunque bajen un poco las temperaturas, continúa siendo Balneario Beach Club, situado en la playa de Los Lances.

Este lugar abre sus puertas para servir almuerzos y cenas, aunque también destaca por sus cócteles y por ser un gran lugar para ver la puesta de sol.

Botavara

En Algeciras, en la playa de El Rinconcillo, se encuentra Botavara, un establecimiento muy conocido en la ciudad desde el que se puede ver el Peñón de Gibraltar mientras desayunas, meriendas o cenas en su terraza de cristaleras.

El interior, decorado de madera, es un lugar acogedor para disfrutar con amigos o familiares en el que hay una zona de ocio con dianas y un billar.

Bar Bitácora

En el paseo marítimo de Poniente, en La Línea, está ubicado el Bar Bitácora. Uno de los grandes atractivos del establecimiento son sus inmejorables vistas del puerto deportivo y del Peñón, todo ello en un lugar decorado con un estilo moderno y agradable.

Bitácora ofrece almuerzos y cenas basados en la cocina tradicional, aunque también es un espacio para alargar la tarde acompañado de un café hasta ver la puesta de sol.

Chiringuito El Garito

Uno de los lugares por excelencia de la playa de Palmones es El Garito. El establecimiento abre durante todo el día, sirviendo desayunos, almuerzos y cenas. Las meriendas también triunfan en un lugar que ofrece deliciosas tartas caseras acompañadas de un buen café.

El Garito cuenta con un salón interior, una terraza cubierta y varias mesas en el exterior, todo ello junto a la playa y con vistas a la playa de El Rinconcillo.