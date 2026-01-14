El barco que dio la primera vuelta al mundo hace 500 años atraca en Algeciras

La Nao Victoria ha atracado este miércoles en el Puerto de Algeciras. Gestionado por la Fundación Nao Victoria, este buque histórico llega a las costas algecireñas como parte del recorrido que realiza por distintos puertos.

Esta réplica a escala del barco original que tripuló Fernando de Magallanes permite conocer de cerca el navío con el que se completó la primera vuelta al mundo en el siglo XVI.

Réplica a escala del barco con el que Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo. / Erasmo Fenoy

Un barco histórico ligado a la primera vuelta al mundo

Durante su estancia en la ciudad, la embarcación permanecerá abierta a las visitas, ofreciendo un recorrido por sus cubiertas y espacios interiores, donde se explica la expedición liderada inicialmente por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano en 1522, considerada la mayor gesta de la navegación oceánica.

La Nao Victoria original fue el único barco superviviente de una flota de cinco naves que partió de Sevilla en 1519 con más de 240 tripulantes. Tras más de tres años de travesía, solo dieciocho hombres regresaron a España después de circunnavegar el planeta por primera vez.

Réplica del navío que entre 1519-1522 realizó la Primera Vuelta al Mundo / Erasmo Fenoy

La réplica que ha llegado a Algeciras fue construida basándose en criterios de rigor histórico y es la única de su tipo que ha completado una vuelta al mundo. Desde su botadura, ha recibido millones de visitantes en puertos de España y del extranjero, consolidándose como museo flotante y espacio de divulgación cultural .

Fechas, horarios y visitas abierta al público

La Nao Victoria permanecerá abierta al público hasta el día 25 de enero en el Puerto Deportivo de El Saladillo. El horario de visitas es de 10:00 a 18:30. El precio de las entradas es de 7 euros para adultos y 4 euros para niños de entre 5 y 10 años, con entrada gratuita para menores de 5 años que deberán ir acompañados por un adulto. Existe además un bono familiar por 18 euros que incluye a dos adultos y hasta tres niños de entre 5 y 10 años.

La venta de tickets para poder visitarla está disponible en la web de la Fundación Nao Victoria.

Más que un museo flotante

La Nao Victoria no es solo una atracción turística: es un proyecto de recuperación histórica que mantiene vivo el recuerdo de aquellos 18 hombres que regresaron a España en 1522, tres años después de partir, tras circunnavegar el globo terráqueo por primera vez. De los 239 tripulantes que iniciaron la expedición comandada por Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano, solo esta pequeña embarcación y su reducida tripulación lograron regresar a Sevilla.