Bahía Plaza transforma la Navidad en un espectáculo gratuito con Papá Noel, el Grinch y Disney

La Navidad ya ha llegado a Bahía Plaza, y lo ha hecho por todo lo alto. El centro comercial de Los Barrios arranca su campaña navideña con una propuesta que promete convertir cada visita en una experiencia memorable: actividades gratuitas para toda la familia, personajes de cuento paseando por sus galerías y ese ambiente especial que solo estas fechas son capaces de crear.

La programación arranca este sábado 29 de noviembre a las 17:00 con un espectáculo circense que promete abrir boca y dar la bienvenida oficial a la temporada más dulce del año. Las galerías del centro ya lucen su decoración navideña, preparadas para recibir a familias que buscan algo más que compras.

El viernes 5 de diciembre será el turno del cuentacuentos Una Navidad de cuento, una actividad pensada para los más pequeños que inaugurará oficialmente el mes festivo.

El sábado 6 de diciembre, el personaje más gruñón y adorable de la Navidad irrumpirá en escena: el Grinch tomará el centro con su pasacalles, seguro que arrancando más de una sonrisa (y algún que otro susto). Al día siguiente, el domingo 7, los niños podrán mancharse las manos de harina y azúcar en el taller Fábrica de galletas, donde creatividad y repostería se funden en una sola actividad.

El fin de semana del 13 de diciembre será uno de los más intensos del calendario. Por un lado, los pequeños artistas tendrán su momento con el taller Diseña tu bola para el árbol, donde podrán crear su propia decoración navideña y llevársela a casa. Por otro, las galerías se llenarán de música, color y personajes inolvidables con el pasacalles La magia de Disney llega a Bahía Plaza. Pocahontas, Elsa, Mickey y compañía prometen poner el broche de oro a una jornada que huele a ilusión.

Entre el 20 y el 23 de diciembre, la estrella invitada no será otra que Papá Noel, que llegará acompañado de su inseparable elfo para recoger cartas, hacerse fotos y escuchar los deseos de grandes y pequeños. Esos días, el ambiente en Bahía Plaza será pura Navidad.

Pero la programación no termina con la llegada de 2025. El sábado 27 de diciembre, el centro acogerá el taller Árbol de los deseos navideños, una actividad creativa donde los niños podrán expresar sus ilusiones de cara al nuevo año. Y el domingo 28, el photocall mágico estará listo para inmortalizar recuerdos en familia, esos que luego llenarán álbumes y pantallas de móvil durante meses.

Del 2 al 4 de enero, será el turno de Sus Majestades de Oriente. Un Rey Mago y su Paje Real recibirán a todas las familias que quieran entregar su carta o vivir un momento especial antes de la gran noche. El sábado 3 de enero, además, la visita real vendrá acompañada de un espectáculo de marionetas navideñas que pondrá el broche final a la campaña.

Una Navidad que también cuida el entorno

Más allá del ocio, Bahía Plaza mantiene su compromiso con el medio ambiente. Los días 16 y 17 de diciembre, el centro comercial llevará a cabo por cuarto año consecutivo una campaña de reforestación en el Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los espacios naturales más valiosos de la comarca. La acción contará con la participación de estudiantes de centros educativos de Los Barrios, convirtiendo la Navidad en una oportunidad para cuidar el entorno más cercano.

"Estas semanas hemos preparado una Navidad cercana, creativa y pensada para disfrutar juntos. Nuestro objetivo es que cada visita al centro se sienta como un pequeño regalo, un momento que merezca la pena vivir y compartir", explica Rubén Montes, gerente del centro comercial Bahía Plaza.