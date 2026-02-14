Meteo
Así te ayudarán a subir la temperatura este San Valentín estos 5 juguetes sexuales

Cada vez más parejas apuestan por explorar nuevas sensaciones y reforzar la complicidad en la intimidad. Estos cinco juguetes sexuales pueden convertir la noche en una experiencia inolvidable

Juguetes sexuales para parejas
San Valentín es la excusa perfecta para salir de la rutina y añadir un toque de sorpresa a la relación. La clave está en la comunicación, el respeto y las ganas de experimentar juntos. Aquí te explicamos cinco opciones y para qué sirve cada una:

Anillo vibrador

Es uno de los juguetes más populares para parejas.

Se coloca en la base del pene y ayuda a mantener la erección durante más tiempo, además de incorporar vibración que estimula también a la otra persona durante la penetración. Aporta intensidad y puede prolongar el encuentro.

Vibrador para parejas (tipo U o doble estimulación)

Diseñado específicamente para usarse durante la penetración. Estimula simultáneamente el clítoris y el punto G mientras la pareja mantiene relaciones, permitiendo que ambos disfruten al mismo tiempo.

Muchos modelos se controlan con mando a distancia o a través de alguna app.

Lubricantes con efecto calor o frío

No todo son dispositivos electrónicos. Los lubricantes intensifican la sensibilidad y aportan nuevas sensaciones térmicas en la piel.

Son ideales para juegos previos y para hacer que cada caricia sea más estimulante.

Esposas o accesorios suaves de sujeción

Pensados para introducir un punto de fantasía y confianza. Permiten explorar dinámicas de control de forma consensuada y segura, aumentando la tensión erótica y el juego previo.

Juegos eróticos de mesa o dados sexuales

Perfectos para quienes quieren empezar de forma divertida. Rompen el hielo, proponen retos o posturas y fomentan la comunicación sobre deseos y límites. Son ideales para parejas que quieren innovar sin lanzarse directamente a juguetes más avanzados.

Este San Valentín puede ser la oportunidad perfecta para redescubrirse, reír, experimentar y reforzar la conexión. Porque el mejor regalo no siempre se envuelve: a veces se descubre.

