Así te ayudarán a subir la temperatura este San Valentín estos 5 juguetes sexuales

San Valentín es la excusa perfecta para salir de la rutina y añadir un toque de sorpresa a la relación. La clave está en la comunicación, el respeto y las ganas de experimentar juntos. Aquí te explicamos cinco opciones y para qué sirve cada una:

Anillo vibrador

Es uno de los juguetes más populares para parejas.

Se coloca en la base del pene y ayuda a mantener la erección durante más tiempo, además de incorporar vibración que estimula también a la otra persona durante la penetración. Aporta intensidad y puede prolongar el encuentro.

Vibrador para parejas (tipo U o doble estimulación)

Diseñado específicamente para usarse durante la penetración. Estimula simultáneamente el clítoris y el punto G mientras la pareja mantiene relaciones, permitiendo que ambos disfruten al mismo tiempo.

Muchos modelos se controlan con mando a distancia o a través de alguna app.

Lubricantes con efecto calor o frío

No todo son dispositivos electrónicos. Los lubricantes intensifican la sensibilidad y aportan nuevas sensaciones térmicas en la piel.

Son ideales para juegos previos y para hacer que cada caricia sea más estimulante.

Esposas o accesorios suaves de sujeción

Pensados para introducir un punto de fantasía y confianza. Permiten explorar dinámicas de control de forma consensuada y segura, aumentando la tensión erótica y el juego previo.

Juegos eróticos de mesa o dados sexuales

Perfectos para quienes quieren empezar de forma divertida. Rompen el hielo, proponen retos o posturas y fomentan la comunicación sobre deseos y límites. Son ideales para parejas que quieren innovar sin lanzarse directamente a juguetes más avanzados.

Este San Valentín puede ser la oportunidad perfecta para redescubrirse, reír, experimentar y reforzar la conexión. Porque el mejor regalo no siempre se envuelve: a veces se descubre.