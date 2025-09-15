El Ateneo José Román anuncia a los finalistas del Premio Ateneo 2026

El Ateneo José Román de Algeciras ya tiene a los tres finalistas que optarán al Premio Ateneo 2026, un reconocimiento consolidado dentro de la agenda cultural de la comarca. Tras cerrarse el plazo de votaciones y contabilizar los apoyos recibidos, los nombres elegidos por la junta directiva son los del cantautor y dinamizador cultural Manolo Báez, el pintor de artistas y deportistas Víctor Jerez y el cantautor y artista Antonio Romera, conocido artísticamente como Chipi.

El fallo definitivo se dará a conocer en enero de 2026, cuando se exigirá al ganador de esta nueva edición. Hasta entonces, la expectación se mantendrá entre los seguidores de la música y las artes plásticas, que encuentran en este premio un altavoz para reconocer el talento local y regional.

Como antesala, el Ateneo José Román celebrará en diciembre de 2025 la entrega del galardón correspondiente al año en curso, que en esta ocasión será recibido por Juan Moya. Con ello, el colectivo reafirma su compromiso de mantener viva la cultura en el Campo de Gibraltar y de poner en valor a los creadores que, con su trayectoria, enriquecen la oferta cultural y turística de Algeciras.