La artista LVL1 lanza su nuevo disco 'PLAY' con un vídeo grabado íntegramente en Algeciras

La artista de Algeciras LVL1 estrena disco en Madrid. El álbum PLAY es una obra conceptual que se ha estrenado en las plataformas digitales con un videoclip grabado íntegramente en su ciudad, la que lleva por bandera desde que llegó a la fama en 2021.

LVL1 se hizo viral a nivel mundial en 2021 con su canción FVN!, éxito en Tiktok, lo que le llevó a firmar un contrato discográfico con Artista Records de Sony y a actuar en Madrid, Barcelona, Málaga, además de en ciudades como Londres, Nueva York, San Francisco o Los Ángeles.

El tema que le llevó a la fama es conocido por su estribillo "Kat-Kitty-Kat", más que por su propio título y le ha servido a la algecireña para protagonizar artículos de varias revistas musicales, incluida la prestigiosa Rolling Stone en la que aparece en su sección "Song You Need To Know”.

En la actualidad, FVN! supera los 10 millones de visualizaciones en YouTube y 40 millones de escuchas en Spotify.

PLAY

LVL1 presenta PLAY, una obra conceptual que narra su propia historia a través de las canciones que siguen un orden establecido. Los temas van acompañados por vídeos y algunos han sido publicados previamente al lanzamiento del disco.

La presentación oficial de la obra se hizo el 23 de febrero en la sala Moondance de Madrid, día previo a su estreno oficial en plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, YouTube Music...

En Internet, la salida de PLAY se ha hecho a través de la canción K1EN con un videoclip grabado íntegramente en Algeciras en el que puede verse a la artista bailando en el puerto de la ciudad.