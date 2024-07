Arrecifes artificiales controlarán la llegada de nuevas especies al fondo marino de Tarifa

La acumulaciónd de algas en las orillas de las costas puede ser un problema para la pesca y tambieén a la hora del baño. Además, genera un gasto público tener que proceder a su retirada. Normalmente este tipo de invasiones tienen como protagonistas especies no endémicas, que suelen estar ligadas al tráfico de barcos internacionales. Estas poblaciones de especies invasoras pueden llegar a saturar los fondos marinos a sus anchas. Para evitar este suceso y conocer las especies que van y vienen por el Estrecho de Gibraltar, la Universidad de Cádiz está llevando a cabo un estudio.

El Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) de la Universidad de Cádiz (UCA) y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), han instalado seis arrecifes artificiales, también llamadas Estructuras Autónomas de Monitoreo de Arrecifes (ARMS por sus siglas en inglés), en el Puerto de Tarifa. Estos permanecerán sumergidos durante seis meses y se llevaran a cabo dos muestreos: a los tres meses y al final de la investigación.

El objetivo de este fondeo, según explica un artículo publicado por la Universdidad de Cádiz, es "la detección temprana de la llegada de especies exóticas y así poder dar una respuesta durante las primeras fases de la invasión. Una acción que forma parte del proyecto GIBMAR-BB, de ‘Marine Biodiversity Baseline for the Gulf of Cadiz and Strait of Gibraltar as a Response to Global Change’, cuya investigadora principal es Leila Carmona, programa financiado con fondos Next Generation y coordinado desde la Fundación del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (CEI·Mar)."

Para llevar a cabo esta investigación se han colocado seis arrecifes artificiales dentro del puerto de Tarifa, además de otros seis que ya están instalados en la zona de la Isla de Tarifa, el punto más meridional de Europa y el lugar por el que probablemente se pueda tener acceso más rapidamente a las nuevas especies que llegan al Campo de Gibraltar. Según comenta el equipo de investigación "en octubre se llevará acabo la segunda fase de este experimento de traslocación, habiendo fondeado para entonces un total de nueve ARMS en el puerto tarifeño. Este proyecto se completa con otros 15 arrecifes artificiales fondeados en la provincia, concretamente en la playa de Getares y a la entrada de la Bahía de Cádiz."

Los ARMS, o arrecifes artificiales miniatura, son estructuras diseñadas para replicar fielmente el sustrato rocoso marino, proporcionando hábitats ideales para una amplia gama de organismos marinos. En el Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz, la instalación de estos ARMS no solo busca caracterizar la biodiversidad marina, sino también generar datos comparables con otros observatorios europeos de la Red de Observación de la Biodiversidad Marina, lo que permitirá detectar cambios a escala global.

El Estrecho de Gibraltar es una de las vías principales para la introducción de especies no autóctonas en el Mediterráneo. Los cambios en la distribución de especies debido al cambio climático y al uso humano intensivo están transformando las comunidades bentónicas, como lo demuestra la propagación del alga invasora Rugulopteryx okamurae que se está haciendo notar este verano en la costas de la comarca.