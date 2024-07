¿No sabes dónde está la playa de Bolonia? Esta vaca te indica el camino

La comunicación entre los seres humanos y los animales en ocasiones va más allá de las palabras. En la situación que aparece en este vídeo, en el que un grupo de amigos busca la playa de Bolonia de Tarifa, el humano y la vaca se entienden a la perfección.

Este vídeo, en el que una de las vacas retitas que habita Bolonia le indica el camino hacia la playa al grupo de amigos, ha causado una gran espectación en instagram. La encargada de subirlo ha sido la cuenta "laultimacroqueta", que ha interpretado esta situación ilustrándola con un cuadro de Henry Davis llamado "Vaca" y pintado en 1852.

Y es que en la playa de Bolonia no es difícil encontrar a vacas pastando plácidamente, ya que a ellas también les encanta pasear y disfrutar de la brisa del mar mientras buscan algo de alimento. La cercanía de bosques atlánticos y pinares a la línea de costa hace de Tarifa, y más concretamente de Bolonia, un lugar que les permite vivir en tranquilidad.

Aunque en el vídeo se muestra una situación simpática, es reconmendable no molestar a las vacas, no acercarse ni interpelarlas. En Bolonia se encuentran en su habitat, y no podemos olvidar que somos nosotras, las personas, quienes estamos entrando en su territorio y debemos respetarlas.