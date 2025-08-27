La Almoraima se viste de fiesta para cerrar el verano con su tradicional Velada

El verano está a punto de despedirse por todo lo alto en Castellar de la Frontera. La emblemática barriada de La Almoraima se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año: su tradicional Velada, que del 29 al 31 de agosto transformará este popular núcleo del municipio en un auténtico hervidero de música, color y convivencia.

La Delegación Municipal de Fiestas ha ultimado los preparativos para ofrecer un programa que promete satisfacer todos los gustos y edades. Desde los más pequeños hasta los jóvenes más marchosos, pasando por quienes buscan tradición y encuentro vecinal, la Velada de La Almoraima 2025 llega cargada de propuestas que ya han despertado gran expectación en toda la comarca del Campo de Gibraltar.

Un viernes de arranque con música y elección de soberanos

La fiesta echará a andar el viernes 29 de agosto con una propuesta familiar que hará las delicias de los más pequeños. A partir de las 21:30, los niños podrán disfrutar gratuitamente de los castillos hinchables instalados especialmente para la ocasión, creando el ambiente perfecto para una noche que promete ser inolvidable.

La velada alcanzará uno de sus momentos más emotivos a las 23:00 con la elección de Miss, Míster y Peque Honor de La Almoraima, un concurso que año tras año despierta gran interés entre los vecinos y que corona a los nuevos embajadores de la barriada.

La música tomará el protagonismo con las actuaciones de La Mala Hora (23:30), que pondrá el toque rockero a la noche, seguida de Compás Flamenco (01:00), que llevará el duende andaluz hasta altas horas de la madrugada. Los más jóvenes tendrán su espacio en la Zona Joven, donde KFU Deejay mantendrá la pista de baile en ebullición.

Sábado de orquesta y homenaje a los clásicos del rock

El sábado 30 de agosto será la jornada de mayor intensidad musical. La Orquesta Blue Sound será la encargada de abrir el baile a las 22:30, ofreciendo un repertorio variado que hará bailar a varias generaciones. Media hora después, el Concurso de Pasodobles (23:00) recuperará la tradición más castiza, invitando a las parejas a demostrar su arte en este baile tan español.

Pero si hay algo que promete ser el plato fuerte de la noche, ese es el tributo a Hombres G a cargo del grupo "Los Chicos G" (01:00). Los grandes éxitos de la banda madrileña sonarán en La Almoraima para hacer cantar a coro a todos los asistentes, reviviendo los temas que marcaron a toda una generación. La madrugada continuará su curso en la Zona Joven con Servan y KFU Deejay.

Domingo de tradición, agua y paella para despedir la fiesta

El domingo 31 de agosto será el broche de oro de una velada que combina perfectamente tradición y diversión. La jornada comenzará de manera especial con la misa en honor a la Virgen de La Almoraima a las 12:00, celebrada al aire libre en el propio parque de la barriada, creando un ambiente de recogimiento y devoción popular que conecta con las raíces más profundas de la comunidad.

Pero si hay algo que hace única la clausura de esta velada es la combinación perfecta que llega a las 14:30: la fiesta acuática de la espuma, ideal para combatir el calor de los últimos días de agosto, y la paella popular, donde vecinos y visitantes compartirán mesa y mantel en una muestra de la hospitalidad castellareña.

El colofón musical correrá a cargo del artista local Emiliano, quien ofrecerá un concierto mientras los asistentes disfrutan de la paella, creando una atmósfera única que mezcla música en directo con el placer de la buena mesa y la compañía.