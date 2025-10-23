Alice Kellen emociona en San Roque con su visión del amor y la escritura

El Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque se llenó para recibir a Alice Kellen, una de las voces más destacadas de la literatura romántica actual. La escritora valenciana participó en una nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso, un ciclo de encuentros literarios organizado por el Ayuntamiento de San Roque que acerca a grandes autores al público lector.

Kellen, que comenzó su carrera en 2013 autopublicando sus primeras novelas, se ha convertido en un referente del género romántico juvenil y adulto. Con más de quince títulos publicados, sus historias han conquistado a millones de lectores y ahora dan el salto al mundo audiovisual. El mapa de los anhelos será adaptada como miniserie por Netflix, mientras que Todo lo que nunca fuimos llegará próximamente a los cines.

Durante el encuentro, la autora habló sobre su proceso de documentación, las manías que acompañan su escritura y la evolución de sus personajes a lo largo de su trayectoria. Los asistentes pudieron disfrutar de una charla cercana y amena que reflejó la pasión con la que Kellen concibe la literatura.

El acto concluyó con una firma de libros, donde numerosos seguidores aprovecharon la oportunidad para saludarla y agradecerle las historias que han marcado su vida lectora. Una velada literaria que reafirmó el éxito y la conexión emocional que la autora mantiene con su público.