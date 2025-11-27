Algeciras presenta su Navidad Especial 2025

La Navidad empieza a respirarse en Algeciras. El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, y el presidente de la Federación de Rondallas El Almirez, José Antonio Aragón “Tete”, ha presentado el cartel oficial de la Navidad Especial 2025, una imagen que busca capturar la esencia de estas fechas: el equilibrio entre lo entrañable y lo actual.

Landaluce destacó el valor de “mantener vivas las tradiciones que unen a jóvenes y mayores”, señalando que la Navidad es el momento del año en el que la modernidad y lo clásico “se dan la mano para crear un ambiente familiar y cercano”. En este sentido, recordó la recuperación del concurso de villancicos organizado por El Almirez, que durante años quedó olvidado y que el actual equipo de Gobierno rescató. Este 2025, el certamen se celebrará en el Teatro Municipal Florida los días 12 y 13 de noviembre.

El Ayuntamiento presenta el cartel de la Navidad Especial 2025, este jueves.

El alcalde también subrayó el “importante compromiso social” de Aragón, muy presente tanto en la vida cultural como en los grandes eventos de la ciudad. Un compromiso que fue reconocido el pasado año con el Premio Especial de Pura Cepa, otorgado por el Ayuntamiento por su aportación a Algeciras.

Por su parte, Juana Cid agradeció la intensa labor de “Tete” al frente de un concurso “de carácter andaluz, que reunirá agrupaciones y solistas de toda la comunidad en el Florida”. La delegada anunció además que el encendido del alumbrado navideño tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 21:00, en la Plaza Alta, y adelantó que este año llegará acompañado de novedades y actividades especiales.

Mientras, Aragón reiteró su agradecimiento al Consistorio, asegurando que “sin la colaboración municipal sería imposible organizar un evento de esta magnitud”. Sobre el cartel de la Navidad Especial 2025, explicó que se ha buscado “conjugar el sabor de antaño”, representado por un nacimiento tradicional, “con la modernidad de las luces y la estética actual”.

El presidente de El Almirez también recordó el crecimiento que ha experimentado el concurso de villancicos, que este año alcanza un nivel andaluz consolidado y contará con seis modalidades, cada una con su trofeo correspondiente.