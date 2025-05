Algeciras, referente gaditano por su programación de conciertos jazz. No te pierdas la próxima cita

El próximo 15 de mayo a las 19:30, Algeciras vivirá una noche de jazz de primer nivel con un encuentro entre generaciones, estilos y trayectorias: el guitarrista catalán Joan Fort, líder de uno de los tríos más prometedores de la escena europea, compartirá escenario con el legendario saxofonista neoyorquino Vincent Herring. A ellos se suma como artista invitado el pianista sevillano Juan Galiardo, una de las figuras más destacadas del jazz nacional. El concierto se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, en el marco del ciclo Campus Jazz.

Joan Fort, nacido en 1997 y residente en Ámsterdam, ha construido una carrera brillante y cosmopolita. Formado en el Conservatorium van Amsterdam y en la Temple University de Filadelfia, ha trabajado con músicos de talla mundial como Dick Oatts, Jeremy Pelt, Grant Stewart y Jorge Rossy. Es co-líder del grupo The Dam Jawn, con el que ha grabado dos álbumes –Master St (2023) y Forward! (2024)– junto al saxofonista Dick Oatts, colaborador habitual de Fort y leyenda viva del jazz.

Ahora, con su proyecto Joan Fort Trío, el guitarrista presenta su primer trabajo discográfico como líder, So Far, So Good, un homenaje a la belleza de los gestos cotidianos. Le acompañan el contrabajista alemán Philip Lewin y el batería gallego David Puime, ambos afincados también en los Países Bajos.

Cartel

A esta potente formación se une el carisma y la experiencia de Vincent Herring (1964), una referencia indiscutible del saxo alto. Su carrera despegó junto a Lionel Hampton y Art Blakey & The Jazz Messengers, y lo ha llevado a compartir escenario con nombres como Freddie Hubbard, Horace Silver, Cedar Walton, Nancy Wilson, Dizzy Gillespie o Wynton Marsalis. Con decenas de discos en solitario y un sonido poderoso, lleno de swing y lirismo, Herring aporta a este concierto una dimensión histórica.

El trío se completa en esta ocasión con Juan Galiardo, pianista andaluz formado en Berklee y con una carrera internacional que incluye conciertos en tres continentes. Ha tocado con figuras como Jerry Bergonzi, Eric Alexander, Mark Whitfield y Sheila Jordan, y actualmente es docente en el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (CAMM), además de codirigir el Seminario Internacional de Jazz de León.

La cita promete una mezcla inigualable debido a la energía de una joven generación europea con raíces internacionales y el peso escénico de uno de los grandes del jazz norteamericano. Un encuentro irrepetible que sitúa a Algeciras en el mapa del jazz contemporáneo. Las entradas están ya a la venta. Compra la tuya pinchando aquí.