Algeciras acogerá el I Foro de Peñas Flamencas de Andalucía en el centro de interpretación Paco de Lucía

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha presentado una intensa agenda cultural para la próxima semana, destacando como evento principal la celebración del I Foro de Peñas Flamencas de Andalucía Estrategias de Futuro para las Peñas Flamencas de Andalucía. Este encuentro, organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, se desarrollará en el centro de interpretación Paco de Lucía y forma parte de los actos conmemorativos del XV aniversario del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Un foro para construir el futuro del flamenco

El evento arrancará el viernes 28 de noviembre a las doce del mediodía con la inauguración oficial. A la una de la tarde, el profesor Timoteo Vallejo López impartirá la conferencia inaugural Presente y futuro de las Peñas Flamencas, que marcará el tono de las jornadas.

La tarde del viernes estará dedicada al debate y la reflexión con dos mesas redondas. A las cinco de la tarde se abordará el tema Nuevos públicos. Retos a abordar en digitalización y redes, mientras que a las siete menos cuarto tendrá lugar el Encuentro e intercambio de buenas prácticas y experiencias entre peñas flamencas pioneras y peñas flamencas noveles. La jornada culminará a las ocho y media de la tarde con un recital flamenco protagonizado por Perico El Pañero y Paqui Lara al cante, acompañados por Juan José Benjumea a la guitarra.

El sábado 29 de noviembre comenzará a las diez de la mañana con una visita guiada al centro de interpretación Paco de Lucía, seguida a las once y media por la mesa redonda Estrategias de futuro para las peñas flamencas de Andalucía. El foro concluirá a la una y media de la tarde con la clausura oficial.

Una semana llena de cultura

La programación cultural de la semana incluye otros eventos destacados. El lunes 24 de noviembre, a las siete de la tarde, el centro documental José Luis Cano acogerá la presentación del libro musical infantil Cosas de Críos, de Nieves Buscató y Manolo Báez.

El martes 25 será una jornada especialmente activa. A las siete de la tarde, en el centro documental José Luis Cano, se presentará la reedición de la novela Como el viento de levante, de Ángel Sáez Rodríguez. Una hora después, a las ocho de la tarde, el teatro municipal Florida acogerá la obra Por mí y por todas mis compañeras, de La Levantera.

El viernes 28, además del foro flamenco, la ciudad vibrará con el concierto de Iberia Sumergida en el teatro Florida a las nueve de la noche, un tributo a Héroes del Silencio que promete emocionar a los seguidores del rock español.

La semana cultural cerrará el domingo 30 de noviembre a las siete de la tarde con la representación teatral Seguramente vendrán mañana, a cargo de la asociación cultural Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru, que se celebrará en el Teatro Florida.