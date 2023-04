Temporada de ferias y romerías: conoce cómo hacer el tradicional rebujito

Con el buen tiempo comienza la temporada de ferias y romerías. La primera celebración del Campo de Gibraltar llegan este mismo fin de semana con la Romería de San Isidro de Los Barrios, a la que seguirá la Feria de Castellar el primer fin de semana de mayo, la que arranca con el calendario de las fiestas de la comarca, por ello, los asistentes deben ir preparando la bebida más tradicional de estos eventos: el rebujito.

Es raro conocer a alguien del sur que no sepa qué es el rebujito o de qué está compuesto. Su receta es muy sencilla, aunque no todo el mundo sabe elaborarlo al punto justo para que el vino no sea el único protagonista de esta mezcla.

El rebujito se bebe "fácil" por su sabor agradable y suave, por lo que debemos crear una mezcla que no tenga demasiado alcohol para no alterarlo y no emborracharnos sin darnos cuenta.

Los ingredientes para esta receta son el vino, el refresco (7Up o Sprite) y el hielo, en muchos casos también se añade hierbabuena, por lo que tampoco es una bebida excesivamente cara, todo dependerá de la calidad del vino que utilices. Este también cambia dependiendo de la zona en la que se elabore, pues en Sanlúcar es habitual el Manzanilla, mientras que en Jerez es el Fino y en Córdoba el Montilla.

La clave para que la mezcla sea perfecta está en hacer el rebujito en grandes cantidades. Por cada botella de vino de 75 ml habrá que añadir 500 ml de gaseosa. Otro punto importante es el de consumir esta bebida muy fría, a medida que se calienta, al igual que otras bebidas y cócteles, pierde su "magia". En caso de querer añadirle hierbabuena, hay que hacerlo en pocas cantidades para que no tape el sabor de la elaboración.