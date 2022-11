El TDiré ya tiene fecha de reapertura: La semana del 21 de noviembre vuelven los caracoles

Los famosos caracoles y cabrillas del mítico Bar TDiré de Algeciras ya tienen fecha de vuelta, la semana del 21 de noviembre, según anuncia el portal web Cosas de Comé.

Tras 35 años, el bar echaba el cierre la tarde de Nochebuena de 2021 y se despedía de sus clientes a través de las redes sociales. José Medina, María del Carmen Romero, Rocío Medina y Cristóbal Barranco pusieron en marcha este bar a finales de los 70, primero en la esquina de las calles Millán Picazo e Isaac Albéniz y después en su actual ubicación, Maestro Millán Picazo 16.

La despedida de este establecimiento no vino por falta de éxito, si no por falta de relevo generacional. No obstante, Santiago Méndez, uno de los trabajadores del bar durante 22 años ha tomado la decisión de reabrirlo junto a sus dos hijos. Uno de ellos ha mostrado su cariño a los antiguos dueños: "Son más familia que otra cosa".

Ahora mismo están trabajando en la puesta a punto del local. La idea es mantener la oferta gastronómica que tenían anteriormente, aunque con alguna sorpresa. Además, su aspecto cambiará en cuestión de decoración, aunque el resto continuará sin apenas cambios.

Los nuevos dueños mantendrán su horario de ocho de la mañana a doce de la noche, con descanso los domingos.