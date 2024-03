Un Sol de Repsol para el restaurante Pilar Akaneya de Madrid dirigido por el algecireño Pepe Fernández

Si no sabes lo que es el subimiyaki tienes que probarlo. Se trata de cocina tradicional japonesa a la brasa y consiste en cocinar la carne con un carbón específico en una barbacoa situada en la propia mesa. Actualmente solo se puede degustar en dos restaurantes españoles, uno en Barcelona y otro en Madrid. Este último, llamado Pilar Akaneya, ha sido galardonado con un Sol de Repsol por su brillante trabajo culinario. El responsable de haber conseguido este Sol es Pepe Fernández, director y chef de este restaurante de Algeciras.

Desde muy joven Pepe comenzó a trabajar en diferentes establecimientos hosteleros de la comarca del Campo de Gibraltar: en Tarifa comenzó como ayudante de cocina con solo 15 años y a los 17 aprendió el arte del servicio como camarero en el Hotel Alborán de Algeciras. En esta ciudad trabajó también en el Bar Ivory donde Tilo se convirtió en su primer maestro. Poco después decidió irse a Londres para desarrollarse como cocinero. Allí se topó con la cara desafiante del oficio: servicio deficiente, calidad de producto muy pobre y bajos salarios. Regresó a España cinco años después con un claro objetivo: dedicarse a la alta cocina en Madrid. Tras pasar por la escuela Aranda trabajó en el restaurante con dos estrellas Michelín Club Allard, donde se familiarizó con la cocina japonesa. Dos años después, se unió a Étimo como segundo de cocina, junto a Begoña Fraire y fue estando allí cuando recibió la llamada de Chiho Murata con la propuesta de dirigir Pilar Akaneya. Se trasladó a Barcelona para formarse y trabajar en las ideas de Murata para Madrid, como traer Crown Melon, carbón de Wakayama y cocinar con agua Kangen.

Con su apertura en 2020, Pilar Akaneya se convirtió en el primer restaurante de sumibiyaki en Madrid, siendo uno de los dos restaurantes en España que sirven Kobe Beef y el pionero en Europa en ofrecer el muskmelon japonés Crown Melon. En 2023, el reconocimiento "Best of the Best" lo distingue como uno de los 10 Mejores Restaurantes de España en los Tripadvisor Travelers’ Choice Awards. En ese mismo año, junto al resto de la familia Akaneya, Marie Akaneya, en Francia y Carlota Akaneya, en Barcelona, e convierte en el primer restaurante fuera de Japón en ofrecer Matsusaka Beef, el wagyū más preciado por los japoneses, utilizando carne exclusiva de su granja situada en Japón Ito Ranch.

Siéntete como en Japón a la mesa del Pilar Akaneya. El restaurante solo funciona con reservas, así que tendrás que planear tu viaje a Madrid, ciudad a la que puedes llegar en tren desde Algeciras, y concretar una cita para poder disfrutar de la gastronomía nipona que este establecimiento prepara con tanto mimo y maestría. Visita su página web y conoce a fondo el restaurante y el menú. Enhorabuena al equipo y al maestro algecireño Pepe Fernández que ha sido reconocido con este galardón.