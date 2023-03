Planes alternativos en Algeciras: dónde disfrutar de una tarde de escape room

Si no sabes qué hacer en Algeciras y quieres disfrutar de una tarde diferente, una salida con amigos a una escape room puede convertirse en el mejor plan. La ciudad cuenta con Código Escape Room, un negocio con cuatro salas situado en La Granja. Actualmente, tiene tres juegos activos.

Escarabajo de Horus

Este juego de dificultad media-alta tiene capacidad para seis personas como máximo. Está ambientado en el antiguo Egipto y dirigido para todos los públicos.

Trata sobre una aventura en la que debes meterte en el papel de un arqueólogo para descubrir "lo que hay en el interior de una cueva que ha aparecido en medio del desierto". Una sesión de una hora en la que puedes revivir una historia "de hace unos 4000 años".

Magic Room

Con temática de fantasía, el escape room de dificultad media-alta está ambientado en una escuela de magia. En esta ocasión, los participantes del juego tienen que hacerse pasar por alumnos y futuros magos utilizando el ingenio para poder escapar.

Magic Room es una actividad para todos los públicos que tiene una duración de una hora y capacidad máxima para seis personas.

The Door

Los amantes del terror podrán disfrutar de una gran experiencia en The Door. La sala más terrorífica te hará vivir una experiencia única durante una hora.

"Cuenta la leyenda que existe una puerta maldita en esta localidad, pocos son los afortunados que consiguen verla, pero ninguno de ellos ha vuelto para contarnos nada, no olvidéis, no la toques, no la mires pero sobre todo no llames".