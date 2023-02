Malú presume del amanecer desde El Rinconcillo

Malú, la cantante de raíces algecireñas, vuelve a mostrar los encantos de "su tierra", como ha definido a la ciudad en reiteradas ocasiones, en redes sociales. Esta vez lo ha hecho con una imagen de Gibraltar desde la playa de El Rinconcillo.

La artista lleva varios días disfrutando del ambiente del sur en carnavales, como ha dejado ver en su Instagram, y no se ha olvidado de mostrarle a sus seguidores su lugar, su casa, Algeciras. La fotografía que postea no es de autoría propia, si no de Ramón Sánchez, su primo hermano, con el que ha visitado Cádiz junto a otros miembros de la familia de Paco de Lucía.

En la imagen puede observarse el Peñón desde la arena de la playa de El Rinconcillo. Gibraltar está rodeada de nubes, algo habitual en los días de levante y que indica la cantante en el título de la publicación: "Mañanas de levante...".

El amor hacia Algeciras

La sobrina de Paco de Lucía y embajadora de Algeciras siempre se ha mostrado orgullosa de sus orígenes, de su ciudad, y postea habitualmente recuerdos con sus familiares y amigos, presumiendo de sus visitas cada vez que "hace una escapada".

Su hermano, José de Lucía, cumplía años este mes de febrero, y la artista aprovechó para felicitarle en redes con varias fotografía, entre ellas una en El Rinconcillo.

Algeciras, como ha comentado en otras ocasiones, es el refugio de la cantante y "su Rinconcillo", su vida, su familia y el lugar al que siempre quiere volver.