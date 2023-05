Los Garabatos de la Wendi, un proyecto para reutilizar las chaquetas vaqueras con diseños exclusivos

El proyecto de Paula nace más bien por casualidad. Wendi, que así es como le llaman sus amigos y su entorno por su segundo apellido, Buendía, dibujaba desde pequeña junto a su hermana en el bar de sus tíos, pero nunca había pensado que sus "garabatos" podrían llevarle a sacarse "un dinerillo extra", y mucho menos creando chaquetas con diseños únicos pintados a mano.

"Esto empezó siendo un hobby. Comencé pintándole una chaqueta a una amiga a la que le gustó una que vio por Internet customizada, compré las pinturas y se la regalé por su cumpleaños. Después, un amigo la vio y le gustó y me propuso que le pintara unos zapatos de tela y también lo hice".

Así comienza el camino de Los Garabatos de la Wendi, una marca de ropa que pretende darle una segunda vida a las prendas reutilizando chaquetas que ya tenemos para no comprar, y que elabora productos únicos y exclusivos a mano "hechos con el corazón".

Desde que Paula creara una cuenta de Instagram en enero de 2023 para mostrar sus creaciones, ha customizado más de 20 chaquetas y la popularidad de sus diseños ha ido creciendo poco a poco, no solo en redes.

Las chaquetas de DellaWendi son únicas, no hay dos diseños iguales. "Los primeros encargos los he hecho con diseños que me han pedido. Algunos tienen claro lo que quieren, aunque hay otros que me dicen pues me gusta esto, lo otro y de tal forma, así que llegamos a un acuerdo con los colores, los dibujos que quiere y me pongo a ello", comenta Paula, eso sí, sin tiempo límite para su entrega, puesto que como explica, esto no es algo a lo que se dedique al 100% y lo combina con su trabajo y sus oposiciones.

El proceso de elaboración

Lo primero de todo es encontrar una chaqueta que se adapte a las condiciones necesarias para poder pintar sobre ella. Paula da opción a que el propio cliente traiga su chaqueta o ella misma la busca por páginas de venta de ropa de segunda mano.

"Poco a poco me fui informando sobre las pinturas que hay ahora mismo en el mercado, cuáles son las más buenas, cuáles tienen más durabilidad, cómo puedo fijarlas de forma en la que dure más en la chaqueta...", dice mientras cuenta que todos los dibujos se hacen a mano alzada, sin plantillas, y que es un proceso que puede extenderse durante varios días.

La prenda pasa por la lavadora antes de comenzar a customizarla. Una ver lista, Paula crea el diseño a lápiz sobre la tela y prepara la pintura necesaria para iniciar el proceso de customizado. Como explica, hay diseños en los que necesita más tiempo o más pintura, dependiendo de su dificultad o del tamaño de los dibujos que quieran incluir, por lo que de ello depende el precio de la chaqueta.

A medida que va dibujando, Wendi tiene que ir fijando la pintura con una plancha para asegurar que su obra no va a perderse fácilmente con los lavados, acción que recomienda hacer a mano. Cuando la chaqueta está lista, tiene que esperar 72 horas para que los materiales que ha usado estén totalmente secos.

Proyectos

Actualmente, la venta de los productos de Los Garabatos de la Wendi no permite que Paula pueda vivir de ello. "Hay mucha gente que me dice 'ponlas más caras, que eso vale más', pero yo entiendo que al público al que yo me dirijo son chavales y chavalas que tampoco tienen unos ingresos mensuales muy altos, por lo que para mi vale más y es un orgullo que lleven una pieza mía, antes que ganar más".

La marca como tal no está patentada en estos momentos, es una asignatura pendiente que llevará a cabo en pocos días, al igual que la apertura de una página web para comenzar a extenderse.

Hasta ahora, las chaquetas de DellaWendi pueden verse y encargarse en su perfil de Instagram, aunque también ha sido partícipe de una muestra en ElektroShawarma con una batería de 8 chaquetas que aún pueden adquirirse.