Los Barrios convoca el concurso de fachadas navideñas

Los Barrios continúa con su programación de concursos ambientados en la Navidad con la convocatoria del Concurso de Fachadas Navideñas de 2022. Un evento en el que los concursantes deben decorar la parte exterior de sus viviendas desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero.

Las bases del concurso, presentadas por el delegado de Festejos, Daniel Pérez Cumbre, comunica que pueden participar todos los propietarios o arrendatarios de viviendas ubicadas en el término municipal barreño, decorando el frontal de sus inmuebles, o una parte de estos, con motivos relacionados con las fiestas de Navidad.

La decoración puede hacerse sobre la pared, las ventanas o balcones, siempre que no causen molestia o perjuicio al vecindario, y no se admitirán decoraciones en muros que no sean la fachada principal, ni sean visibles desde la calle. Tampoco son válidos los patios interiores.

El jurado, compuesto por profesionales de la decoración, valorará aspectos como la creatividad, la iluminación, la originalidad de la composición, la dificultad en la elaboración, el uso de materiales reciclados y la armonía del conjunto. Los tres primeros clasificados ganarán una cesta de Navidad y un diploma acreditativo

Los ciudadanos interesados en participar deben inscribirse en las oficinas de la Delegación Municipal de Feria y Fiestas, situadas en el edificio de la Casa de la Juventud, calle Soledad, n.º 20, de 9:00 a 14:00.

También lo pueden hacer escribiendo a la dirección de correo electrónico delegaciondefestejos@ayto-losbarrios.es o llamando al teléfono 956582516. El plazo finaliza el día 14 de diciembre.

El Ayuntamiento podrá realizar fotografías a las mejores fachadas, incluidas las no ganadoras, para que puedan ser utilizadas como reclamo en futuras ediciones del concurso.