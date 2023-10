Llega la Fiesta del Cine al Campo de Gibraltar. Descubre las películas de las que puedes disfrutar por 3,5 euros

Disfrutar del cine a un precio económico va a ser posible con el regreso de la Fiesta del Cine. Las salas del Campo de Gibraltar ofertarán una amplia gama de películas que los espectadores podrán ver por tan solo 3,5 euros.

Esta nueva edición, que se desarrollará del lunes 2 de octubre al jueves 5 de dicho mes, cuenta con una novedad: no será necesario acreditarse para aprovechar la promoción. De esta forma, simplemente tienes que acudir a los cines de la comarca (Cine Yelmo Premium en Algeciras y Cine Odeón Plaza de Palmones) durante los días estimados para disfrutar de la cartelera.

The Creator

En medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un duro exagente de las fuerzas especiales que llora la desaparición de su esposa es reclutado para cazar y matar al Creador, el escurridizo arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado una misteriosa arma con el poder de acabar con la guerra... y con la propia humanidad. (Filmaffinity). (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Los mercen4rios

Cuarta entrega de la saga de 'Los mercenarios'. El veterano mercenario Barney “Esquizo” Ross (Sylvester Stallone) y su equipo de estrellas, formado por los hombres más duros (Jason Statham, Dolph Lundgren, 50 Cent, Megan Fox…), afrontan un nuevo desafío, en una trama cargada de acción. Para superarlo y salir airosos, deberán recurrir a su ingenio, experiencia y a la fuerza bruta que los caracteriza. (Filmaffinity). (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Saw X

Situada entre los acontecimientos sucedidos en SAW y SAW II, John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentaran a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Vida perra

Reggie, un border terrier ingenuo y optimista hasta la médula, acaba abandonado en las despiadadas calles de la ciudad por su dueño, Doug, aunque totalmente convencido de que todo ha sido un malentendido y que su adorado compañero de vida nunca se desentendería así de él. Pero cuando se topa con un locuaz y malhablado boston terrier llamado Bug, un perro vagabundo que adora su libertad y que cree que lo de tener dueño es de perdedores, Reggie por fin se da cuenta de que vivía inmerso en una relación tóxica y empieza a ver a Doug como lo que de verdad es: un tiparraco despreciable y desalmado. Decidido a vengarse, Reggie, Bug y los colegas de este -Maggie, una espabilada pastora australiana que se ha visto relegada por el nuevo cachorrito de su ama; y Hunter, un angustiado gran danés que vive estresado por su trabajo como animal de terapia emocional- se embarcan en una épica aventura para ayudar a Reggie a encontrar el camino de vuelta a casa... y hacer que Doug pague por sus actos. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Misterio en Venecia

En la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo, cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del ex detective descubrir una vez más al asesino. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

After. Aquí acaba todo

Hardin (Tiffin) sigue luchando por seguir adelante. Agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con Tessa (Langford), Hardin viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado... y para encontrarse a sí mismo. Con la esperanza de recuperar a Tessa, se da cuenta de que necesita cambiar su forma de ser antes de poder comprometerse definitivamente. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Todos los nombres de Dios

Tras un atentado, Santi es tomado como rehén por Hamza, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid con un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencia e incluso los medios de comunicación, unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue de medios con consecuencias inesperadas. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

La Monja II

1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se está extendiendo. La hermana Irene una vez más se encuentra cara a cara con Valak, la monja demonio. Secuela de La monja (2018). (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

The Equalizer 3

Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall (Denzel Washington) ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Mientras se encuentra en su casa en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: convertirse en el protector de sus amigos enfrentándose a la temida mafia. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Mi soledad tiene alas

En un barrio humilde a las afueras de Barcelona, Dan (Óscar Casas) y sus dos amigos, Vio (Candela González) y Reno (Farid Bechara), viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dando palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, Dan esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. La reaparición de su padre, tras salir de la cárcel, despierta los viejos demonios de Dan, sumergiéndolo en una espiral de violencia que le obliga a huir y pone a prueba la amistad entre los tres amigos. (Cine Yelmo Premium).

Ninja Turtles: Caos mutante

Después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como quinceañeros normales, llevando a cabo actos heroicos. Su amiga April O'Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Campeonex

Nuestro equipo de "campeones" abandona el baloncesto para adentrarse por error en el fascinante mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata. Entre las duras exigencias de la nueva disciplina y la sorprendente capacidad de la entrenadora para atraer todo tipo de desgracias y calamidades, todo acabará saliendo del revés. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Gran Turismo

Basada en una historia real, la película cuenta cómo cumplió su sueño un adolescente que jugaba a 'Gran Turismo', videojuego en el que ganó una serie de competiciones patrocinadas por Nissan, y que le sirvió de trampolín para acabar convirtiéndose en un piloto de carreras profesional. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Megalodón 2: La fosa

Un equipo de investigación inicia una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar. Pero su viaje se convierte en caos cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia. Enfrentados a colosales Megalodones y a implacables saqueadores medioambientales, nuestros héroes deben correr más rápido, ser más astutos y nadar a mayor velocidad que sus despiadados depredadores en una trepidante carrera contra el tiempo. Secuela de The Meg (2018). (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Barbie

Barbie (Margot Robbie) lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chupi fiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real. (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

Oppenheimer

En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), al frente del "Proyecto Manhattan", lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares. (Cine Yelmo Premium).

Elemental

Ambientada en Ciudad Elemento, donde conviven habitantes de fuego, agua, tierra y aire. La protagonista de la historia es Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con carácter, cuya amistad con un chico sensible, afable y tranquilo, llamado Nilo, cambia su perspectiva sobre el mundo en el que viven. (Filmaffinity). (Cine Yelmo Premium y Cine Odeón Plaza).

El osito Boom

Max, un ladrón de primera, roba un rubí mágico que tiene el poder de cambiar el mundo, además de dar vida a todos aquellos que no tienen corazón: los juguetes. Para poder sacarlo del país, Max esconde la reliquia dentro de un osito de peluche, llamado Boom, muy popular entre los niños. Accidentalmente, el osito Boom que lleva escondido el rubí acaba en la juguetería. Max, que hará lo posible por recuperarlo, consigue ser contratado como vigilante nocturno en la tienda e inicia una divertida persecución en la que acabará aprendiendo a portarse bien y ser un buen chico. ¿Habrá dejado de ser un ladrón profesional también gracias a la magia del rubí? (Cine Odeón Plaza).

Golpe de suerte

Fanny y Jean parecen el matrimonio ideal: ambos tienen éxito profesional, viven en un magnífico apartamento en un exclusivo barrio de París y parecen estar tan enamorados como el primer día. Pero cuando Fanny se topa accidentalmente con Alain, un ex compañero de instituto, se queda sorprendida. Pronto se vuelven a ver y se acercan cada vez más... (Cine Odeón Plaza).

La Ternura

Cuenta la historia de una Reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Flota de Indias para casarse en matrimonios convenidos por el Rey. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando la Flota pasa cerca de una isla que la Reina cree desierta invoca una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la Reina y las dos princesas descubren que no están solas, temiendo por su vida, se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos y las confusiones. (Cine Odeón Plaza).

El superviviente de Auschwitz