Laura Vital visibiliza la violencia de género con su concierto 'Flamenco por la igualdad' en Jimena

Jimena acoge una nueva cita de la artista sanluqueña Laura Vital en el Campo de Gibraltar. Vital llega el 10 de junio a la Plaza de la Constitución con su espectáculo Flamenco por la igualdad, acompañada a la guitarra por Paco Vidal.

El concierto, de entrada gratuita, comenzará a las 00:00. La artista pretende concienciar sobre la igualdad y la violencia de género con un espectáculo que analiza el papel de la mujer en una expresión tan nuestra como es el Flamenco a través de un paseo por la historia de la Mujer Flamenca.

Flamenco por la igualdad hace un homenaje "a la valentía y resistencia de la Mujer Flamenca, a todas esas cantaoras que vencieron prejuicios morales, religiosos, el tutelaje impuesto por la sociedad patriarcal, la esclavitud cultural de su único mundo posible: la familia y todos los inconvenientes que la hicieron invisible en la vida social, cultural, política, científica y académica".

El legado de cantaoras como Pastora Pavón “La Niña de los Peines”, La Andonda, La Serneta, La Trini, La Juanaca, La Mejorana, La Peñaranda, María La Sabina, Juana Cruz, María La Conejilla, La Repompa de Málaga, María Borrico quedan reflejados haciendo un recorrido por los principales palos del Flamenco como: soleá, malagueñas, cantiñas, bamberas, farruca, tangos, bulerías, seguirillas...

Laura Vital

Laura Vital, cantaora gaditana, es una de las figuras más representativas del panorama Flamenco actual y una de las voces más conmovedoras de la escena Flamenca, avalada por una treintena de premios nacionales, destacando: Giraldillo de Cante en el Concurso Internacional de Jóvenes Flamencos de la XI Bienal de Flamenco de Sevilla en el año 2000, Premio Mujer Emprendedora 2010 de la Delegación de Igualdad de la Mujer, Premio Cádiz Joven del Instituto Andaluz de la Juventud en la promoción de Cádiz en el exterior, Medalla de oro de su localidad natal, así como premio “Flamenco Hoy” de la Crítica Nacional Flamenca al mejor disco Revelación de cante por su álbum Tejiendo Lunas entre otros.

Ha recorrido los principales teatros del mundo destacando el Teatro Real de Madrid en los premios de cine José María Forqué, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Chatelet de París, Concertgebouw de Amsterdam, etc. Llevando su arte por países como Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Jordania, Marruecos, Grecia, Estados Unidos etc, compartiendo escenario con figuras como José Menese, Enrique de Melchor, Vicente Amigo, Carmen Linares, José Mercé, Miguel Poveda etc, así como artistas de otros géneros como Bono de U2, Teresa Berganza, Νατάσα Θεοδωρίδου, Joan Albert Amargó , Jamal Ouasinni, Fermin Hache etc.

Ha formado parte en los principales Festivales Flamencos del mundo destacando la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, Mont de Marsan, Nimes, Toulouse, Bilborock, Flamenco Viene del Sur, FestivalInternacional de Música y danza de Granada entre muchos. Su versatilidad artística le ha llevado a formar parte de espectáculos de muy diversa índole tanto con producciones propias como Mujeres de sal, Sevilla Cai, Flamenquerías, Flamenco School Musical, Cuando Falla encuentra a Lorca, Flamenco Land o su nuevoespectáculo destinado al público infantil Flamenclown, así como en producciones junto a grandes artistas como A mis Soledades, Pastora Eterna Convivencias, Sentimientos de Pasión, Amor Brujo de Manuel de Falla..

En el año 2007 tras una convocatoria de mérito pública obtiene el nombramiento de Profesora de Cante Flamenco del Conservatorio Profesional de Música de Sevilla, convirtiéndose en la primera profesora en impartir Música Flamenca en un Conservatorio público, Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y miembro del patronato de la Fundación “Eduardo Domínguez Lobato” de su tierra natal.

Actualmente está inmersa en sus nuevas producciones De buena Rama junto a su padre José Vital y principal maestro y Así que pasen 25 años conmemoración de su 25 aniversario en la música.